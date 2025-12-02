ANMAT prohibió el uso de reconocidos aparatos que se utilizaban para tratamientos estéticos y curaciones postquirúrgicas

Según el documento, estos equipos no tenían estaban registrados en el sistema Helena de la ANMAT y carecían de datos de fabricación.

Se constató el uso de los aparatos para curaciones postquirúrgicas y tratamientos estéticos. Foto: Freepik

Este martes, a través de la Disposición 8804/2025 publicada en el Boletín Oficial, ANMAT prohibió el uso, comercialización, publicación y distribución en todo el país de los equipos estéticos identificados como Dermotherap, Modelo AQUA y Dermotherap, Modelo SIENNA, de la fábrica Dermoequipos SRL. Esto ocurrió por no disponer de las autorizaciones sanitarias obligatorias.

La disposición ocurrió luego de inspección realizada en un domicilio de la Ciudad de Buenos Aires, donde se constató el uso de estos aparatos para curaciones postquirúrgicas y tratamientos estéticos.

Según el documento, estos equipos no tenían estaban registrados en el sistema Helena de la ANMAT y carecían de datos de fabricación, por lo que fueron secuestrados por la Policía en el marco de una causa judicial iniciada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 21.

La prohibición de ANMAT ocurrió por no disponer de las autorizaciones sanitarias obligatorias. Foto: Freepik

Qué respondió la empresa y qué irregularidades hallaron

Dermoequipos SRL reconoció que la empresa no realizó el registro sanitario correspondiente por los equipos fabricados. Además, los documentos que presentó la empresa tenían inconsistencias respecto de las fechas de fabricación, lo que llevó a la ANMAT a concluir que se desconocen las características, funcionalidad y seguridad de los equipos, un riesgo para la salud de los usuarios.

Por otro lado, la disposición también ordenó un sumario sanitario para Dermoequipos SRL por presunta infracción a la Ley 16.463 y a los requisitos del Reglamento Técnico Mercosur de Registro de Productos Médicos establecidos en la Disposición ANMAT 64/25.