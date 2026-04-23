Dos aviones colisionan en pista en el aeropuerto de Santiago de Chile durante una maniobra en plataforma. Foto: X / @aviaciondigital.

Un incidente inusual se registró en la madrugada de este jueves en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile, cuando un avión de LATAM Airlines chocó contra una aeronave de Aerolíneas Argentinas que se encontraba detenida en pista. El hecho no dejó heridos, pero provocó demoras y alteraciones en la programación de vuelos.

Según la información oficial difundida por la aerolínea de bandera argentina, el vuelo AR1267 estaba listo para despegar con destino a Buenos Aires y aguardaba autorización en la pista cuando fue impactado desde la parte trasera por otro avión en movimiento.

📍 #Santiago | Informamos incidente ocurrido en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, entre un avión B737 de Aerolíneas Argentinas y un avión A321 LATAM, sin lesionados. La @DGACChile realizará la investigación respectiva. Los pasajeros fueron desembarcados y serán reagendados. pic.twitter.com/VPYIk5w69S — DGAC Chile (@DGACChile) April 23, 2026

La aeronave involucrada pertenecía a LATAM y se encontraba realizando maniobras de traslado hacia otra posición dentro del aeropuerto, en preparación para un vuelo con destino a San Pablo. Por razones que aún se investigan, durante ese desplazamiento se produjo el contacto entre ambas aeronaves.

Sin heridos, pero con demoras y reprogramaciones

A pesar de la magnitud del incidente, no se registraron pasajeros ni tripulantes heridos. Sin embargo, el choque generó complicaciones operativas en la terminal aérea, con demoras en distintos vuelos y la necesidad de reorganizar la programación.

Los pasajeros afectados por la situación fueron reubicados en otras alternativas disponibles. En algunos casos, se asignaron plazas en vuelos posteriores de Aerolíneas Argentinas, mientras que otros viajeros fueron derivados a servicios de compañías como Sky Airline para poder completar sus itinerarios.

Las autoridades aeroportuarias y las empresas involucradas iniciaron las evaluaciones correspondientes para determinar las causas del incidente. Este tipo de situaciones, aunque son poco frecuentes, suelen ser analizadas bajo estrictos protocolos de seguridad para evitar su repetición.

El Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile podría intervenir en la investigación para esclarecer cómo se produjo la maniobra que derivó en el impacto, así como también revisar los procedimientos de circulación en tierra dentro del aeropuerto.