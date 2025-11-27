Posible presencia de formol: ANMAT prohibió de urgencia varios alisados para el pelo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica advirtió que no poseen los registros sanitarios correspondientes, además de otras irregularidades.

ANMAT. Foto: NA

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta y uso de distintos productos médicos y cosméticos capilares tras certificar que no estaban inscriptos en su registro sanitario y que pueden ser un riesgo para la salud de las personas.

La medida quedó oficializada mediante las Disposiciones 8703/2025, 8704/2025 y 8705/2025, publicadas en el Boletín Oficial.

Disposición 8704/2025 de ANMAT

La Disposición 8704/2025 prohíbe la venta, uso y publicidad de productos para el cabello comercializados de la marca Prodigy, que incluye alisados, máscaras para el cabello y shampoo.

ANMAT advirtió que algunos productos podrían contener formol como activo alisante, una sustancia que puede generar irritación, problemas respiratorios e incluso aumentar la probabilidad de cáncer nasofaríngeo en exposiciones crónicas.

Disposición 8705/2025 de ANMAT

Por otro lado, la Disposición 8705/2025 prohíbe la comercialización de productos odontológicos como geles acondicionadores con ácido fosfórico y amalgamas dentales.

La cartera confirmó que las empresas MDT S.A. y Macrodent S.A., que son las que figuran en el rotulado de los artículos denunciados, no tienen la habilitación correspondiente vigente y que los certificados asociados a esos productos están vencidos hace años.

En este contexto, el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión del Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) informó que, a través de la Orden de Inspección (OI) 2025/1559, se presentó en un domicilio de la calle Heredia 665, en la Ciudad de Buenos Aires, declarado como sede del elaborador del producto. Allí verificó que en el lugar funciona una empresa llamada “Casa Rodante”, dedicada a servicios de catering, lo que confirmó que el origen declarado del producto era ilegítimo.

A partir de esta situación, se dispuso la prohibición de comercializar cualquier producto que figure como elaborado o importado por dichas empresas. Además, se impidió a la firma Company Dental, con sede en Temperley, realizar tránsito interjurisdiccional de insumos médicos hasta regularizar su situación.

Disposición 8703/2025 de ANMAT

Por último, la Disposición 8703/2025 prohíbe el uso, comercialización y distribución de todos los productos elaborados por la firma JURATEC MEDICAL S.R.L., hasta que tengan el registro sanitario que corresponde.

El Departamento de Control de Mercado de la DEYGMPS informó que esa empresa, habilitada por ANMAT como fabricante e importadora, “ha fabricado y comercializado productos médicos sin registro, con destino al tránsito interjurisdiccional; y que la irregularidad detectada no radica en un producto en particular, sino que se trata de una conducta repetitiva que podría aplicar a cualquier producto médico”.

Además, el organismo informó que se aplicó un sumario sanitario por presunto incumplimiento de la Ley 16.463 y normas regulatorias.