“Rage-bait” es la palabra del año 2025, según Oxford: qué significa y por qué define a la cultura digital de hoy en día

Este término es uno de los más usados en las redes sociales y denomina a uno de los fenómenos más virales: la creación de contenido únicamente para generar interacción. Qué dice la casa de altos estudios al respecto.

Frustrated woman shouting at her phone while sitting on the bed and reading text message she has received. Foto: Freepik

El uso de un término nuevo generó revuelo en las redes sociales, pero describe perfectamente la época en la que vivimos: la generación de contenido únicamente para obtener reacciones de indignación y aumentar la interacción entre los Usuarios. Se trata del concepto “Rage-bait”, elegido por la Universidad de Oxford en su apartado “Languages” para representar el clima emocional que dominó al mundo este año.

Oxford University anunció que “Rage-bait” es la palabra del año 2025 y que se trata de un concepto nacido del ecosistema digital que describe cómo la indignación se convirtió en una estrategia para captar la atención online.

Celular, tecnología. Foto: Freepik.

Según Oxford Languages, esta expresión se refiere a contenido diseñado deliberadamente para provocar enojo, frustración o polémica, con el objetivo de obtener más clics, comentarios y visibilidad. A diferencia del clickbait, que apela a la curiosidad, el rage-bait se sostiene en emociones negativas para potenciar la viralización.

Los datos analizados por la casa de altos estudios, además, muestran que el uso del término se triplicó durante 2025, especialmente en discusiones políticas, noticias virales y tendencias polémicas. Casper Grathwohl, presidente de Oxford Languages, explicó que la elección refleja un cambio profundo en la lógica de Internet: “El hecho de que exista la palabra rage-bait y que su uso haya aumentado drásticamente significa que somos cada vez más conscientes de las tácticas de manipulación en las que podemos caer online. Antes, la atención se captaba mediante la curiosidad; ahora, se secuestra a través de las emociones”.

La palabra fue votada por más de 30.000 personas, superando a otros términos finalistas también vinculados a la cultura digital, tales como aura farming, estrategia para construir una imagen pública que transmita seguridad o misticismo; y biohack, que se refiere a las prácticas para optimizar la salud, el rendimiento físico o la longevidad.

“Rage bait” es la palabra del año 2025 según Oxford Foto: Freepik

Días antes, Dictionary.com eligió six seven como palabra del año en su plataforma, destacando cómo el lenguaje en Internet se vuelve ambiguo, viral y difícil de encasillar. Incluso, en el mes de noviembre, el diccionario de Cambridge anunció que “parasocial” es la palabra del año, ya que describe perfectamente las relaciones unilaterales entre las celebridades, los influencers y los idols con sus fans.

Qué es Rage-bait y cómo se usa

Aunque es cierto que en Argentina no se ha utilizado mucho esta palabra debido a que se trata de un término en inglés se reconoce como la viralidad de la indignación únicamente para tener interacciones en el contenido (y por ende, más dinero).

Entre las dinámicas que se reconocen en el rage bait, se encuentran las siguientes:

Publicaciones diseñadas para generar bronca.

Videos provocadores.

Posteos que buscan enfrentar a los usuarios en los comentarios.

Al consagrarlo como palabra del año, Oxford no sólo legitima el concepto, sino que también ofrece un diagnóstico sobre la cultura digital de 2025: una conversación pública cada vez más moldeada por emociones intensas y estímulos negativos.