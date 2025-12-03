Una reconocida marca de ropa brasileña desembarcó en Argentina: cuáles son los precios y dónde encontrarla

Esta marca textil brasileña se suma a los desembarcos más recientes en el país, como Decathlon, The Kooples y Victoria’s Secret.

FARM Rio, nuevo local. Foto: Grupo Markova.

Una reconocida marca de indumentaria brasileña, Farm Rio, llegó a la Argentina y abrió su primer local en Alcorta Shopping, marcando un hito en la moda local.

El local ofrece 200 prendas de la colección verano 2026 y entre ellas se encuentran vestidos, remeras, blusas y conjuntos con los estampados de la marca. “Esta apertura es solo el comienzo de un recorrido que proyectamos crecer sostenidamente en los próximos años”, expresó Mariano Lobera, director regional de Farm Rio y referente del Grupo Markova.

Este arribo de la marca se da en medio de una ola de aperturas de marcas internacionales en el país. Farm Rio nació en Río de Janeiro en 1997 y en la actualidad cuenta con más de 130 locales en Brasil, 2.000 empleados y presencia en más de 2.000 tiendas alrededor del mundo.

Productos y precios de Farm Rio

Respecto a los precios de Farm Rio, los pantalones oscilan entre $175.000 y $395.000, mientras que las remeras van desde $95.000 a $260.000. Las prendas de verano, como los vestidos cortos, tienen un valor aproximado de $250.000 y los jeans salen entre $230.000 y $340.000.

Por otro lado, la marca brasileña ofrece camisas desde $95.000 y shorts desde $135.000. Farm Rio ofrece la posibilidad de pagar en 3 y 6 cuotas sin interés, facilitando la compra de sus productos textiles.

El plan de negocios proyecta la apertura de entre 8 y 10 locales distribuidos en Argentina y Uruguay durante los próximos cinco años, con la meta de desembarcar en los principales shopping del país. Si bien Córdoba y Rosario forman parte de la hoja de ruta, no serán las primeras ciudades en incorporarse. Paralelamente, Farm Rio también llegará a tiendas multimarca y al canal mayorista, lo que permitirá ampliar su presencia en el mercado argentino.

“Desde Grupo Markova creemos en el potencial del mercado argentino y en seguir impulsando propuestas que inspiren, conectan y eleven la experiencia de compra. Esta apertura es solo el comienzo de un recorrido que proyectamos crecer sostenidamente en los próximos años”, expresó Lobera.

Farm Rio se suma a los desembarcos más recientes, junto con Decathlon, The Kooples y Victoria’s Secret. Además, en los próximos meses se espera también la llegada de las marcas francesas Maje y Sandro.