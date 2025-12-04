Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza confirmó las fechas más importantes del calendario escolar 2026.

Mendoza anunció las fechas de inicio y fin de clases en 2026. Foto: Freepik.

Frente a los últimos días de clases de 2025, las autoridades de algunos distritos confirmaron las fechas más importantes del ciclo lectivo 2026. Una de ellas es Mendoza, que ya tiene su calendario confirmado con importantes momentos, como las vacaciones de invierno.

La información fue entregada por la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza, que brindó data importante tanto para las familias, docentes y alumnos.

Cuándo empiezan las clases en Mendoza en 2026

Las clases en Mendoza comenzarán el miércoles 25 de febrero y las vacaciones de invierno se desarrollarán entre el lunes 6 y el viernes 17 de julio.

Por otra parte, el ciclo lectivo de 2026 finalizará martes 22 de diciembre, con el objetivo de poder garantizar los 190 días efectivos de clases que se establecieron por parte del Consejo Federal de Educación (CFE).

Ciclo lectivo 2026. Foto: NA.

Fechas del calendario escolar 2026 en Mendoza

Inicio de clases: miércoles 25 de febrero de 2026

Vacaciones de invierno: Del lunes 6 al viernes 17 de julio de 2026.

Fin del ciclo lectivo 2026: Martes 22 de diciembre de 2026.

Horas de clases por nivel educativo

Para las clases del ciclo lectivo 2026, la DGE de Mendoza ratificó una carga horaria por encima del piso nacional establecido por la Resolución 484/24 del CFE.

Nivel Inicial : 630 horas reloj.

Nivel Primario : 840 horas (80 más que el mínimo obligatorio de 760).

Nivel Secundario: 940 horas (40 más que el mínimo nacional de 900).

