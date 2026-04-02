El atacante en el colegio de Santa Fe. Foto: redes sociales.

La casa del adolescente que fue armado a un colegio en la ciudad santafesina de San Cristóbal y mató a un estudiante, fue allanada con el objetivo de secuestrar elementos que aporten información relevante a la causa.

El joven, que no puede ser imputado, se encuentra en un instituto de menores y este viernes se realizaría la audiencia de acusación.

Conforme a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, el martes la Policía de Santa Fe llevó a cabo el primer allanamiento en el domicilio donde vivía el adolescente con sus padres, a tan solo horas del ataque que conmocionó al país. Luego, este miércoles un nuevo operativo se realizó en la misma vivienda, pero en esta ocasión participó la Policía Federal.

Ian Cabrera, el adolescente asesinado en una escuela de Santa Fe. Foto: MinutoUno

En ese mismo terreno hay un comercio que pertenece a la familia del menor y que también fue allanado, pero, hasta el momento, no se informó qué se incautó.

En este segundo procedimiento se encontraba la mamá del joven, quien regresó de la ciudad de Santa Fe luego de que su hijo haya decidido quedarse con su padre en el instituto de menores donde se encuentra alojado.

Este viernes 3 de abril se espera que se realice la audiencia de acusación, donde el adolescente sabrá el estado de la causa en su contra. De igual modo, como tiene 15 años y la nueva Ley Penal Juvenil no entró en vigencia, no podrá ser juzgado.

Tiroteo en Almagro. Video: NA.

Las versiones que circulan entre los vecinos del joven que asesinó a un compañero de la escuela

En las charlas informales se repiten dos grandes líneas de interpretación. Nadie las afirma con certeza, pero forman parte del intento colectivo de encontrar sentido a lo incomprensible.

Por un lado, algunos vecinos hablan de un posible conflicto previo entre alumnos, situaciones de hostigamiento o problemas de integración que habrían afectado emocionalmente al joven atacante. En estos relatos aparece con fuerza la idea de que “algo no estaba bien”, aunque nadie logre precisar qué.

La puerta de la escuela de la tragedia en Santa Fe Foto: NA

Otra versión apunta a un profundo malestar emocional y psicológico previo, que no habría sido advertido ni tratado a tiempo. En este escenario, el foco no está en una pelea puntual, sino en una acumulación de angustia, aislamiento y señales de alerta que pasaron desapercibidas. Ambas hipótesis tienen algo en común: la sensación de que la tragedia pudo haberse evitado.