La puerta de la escuela Mariano Moreno, en la ciudad de San Cristóbal, Santa Fe. Foto: NA

La Policía de Santa Fe detuvo a un adolescente de 16 años acusado de encubrimiento en el caso del alumno que asesinó a un compañero dentro de una escuela de la ciudad de San Cristóbal. El joven fue localizado sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura de la localidad de Nelson, y quedó a disposición de la Justicia.

Según informaron fuentes del caso, el menor tenía vínculo con el atacante y es investigado por su posible rol como encubridor. Los investigadores intentan determinar qué grado de conocimiento tenía sobre el tiroteo que se desató en la escuela Mariano Moreno antes de que ocurriera.

Asesinato en la escuela Mariano Moreno de Santa Fe. Video: Canal 26

El adolescente fue aprehendido bajo la figura de encubrimiento y en las próximas horas podría prestar declaración ante las autoridades judiciales. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre su presunta participación.

Detuvieron a un adolescente en la Ruta 11 acusado de encubrimiento en el crimen escolar

La detención se produjo mientras la comunidad educativa atraviesa un operativo de asistencia y contención articulado entre el Gobierno de Santa Fe y distintas áreas del Estado. El objetivo es acompañar a estudiantes, docentes y vecinos tras el hecho que conmocionó a la ciudad.

En paralelo, las autoridades comenzaron a trabajar en el retorno a clases. El abordaje incluye atención psicológica, dispositivos de diálogo y actividades específicas con docentes, directivos y asistentes escolares.

Ian Cabrera, el adolescente asesinado en una escuela de Santa Fe. Foto: MinutoUno

El sábado pasado, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó San Cristóbal junto al ministro de Educación, José Goity, y la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis. Durante su estadía mantuvo reuniones con los padres de Ian Cabrera (el estudiante asesinado), con familiares de uno de los menores heridos y con autoridades de la Escuela Normal Nº 40.

Suspensión de clases y contención tras el ataque en la escuela de San Cristóbal

Como parte de las medidas adoptadas tras el ataque, este lunes 6 y martes 7 de abril se suspendieron las clases en todas las escuelas de la ciudad, tanto públicas como privadas, de todos los niveles y modalidades.

Además, la Escuela Normal Nº 40 permanecerá cerrada por orden judicial hasta que finalicen las pericias que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación.

Desde el Ministerio de Educación informaron que el regreso a la actividad escolar será progresivo y que el esquema de retorno se comunicará institucionalmente una vez que la Justicia lo autorice. Mientras tanto, se mantendrán espacios de acompañamiento con docentes, directivos y asistentes escolares, así como instancias de diálogo con las familias.

La Escuela Normal Nº 40 permanecerá cerrada por orden judicial hasta que finalicen las pericias. Foto: Gentileza Aire de Santa Fe

Durante los próximos días también se realizarán reuniones entre funcionarios del área educativa y equipos directivos de todas las instituciones para definir dispositivos de escucha y contención, además de propuestas pedagógicas que permitan dar continuidad a los aprendizajes mientras se mantiene la suspensión de clases.

Asimismo, se reforzará la presencia de equipos territoriales en los establecimientos y el trabajo de la Dirección de Bienestar Docente para asistir al personal educativo.

Por su parte, la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia continuará con el seguimiento de las familias y jóvenes afectados mediante visitas domiciliarias y espacios de escucha activa, con el objetivo de fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.