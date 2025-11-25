Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en nivel inicial, primario y secundario en Córdoba

El Ministerio de Educación de Córdoba indicó las fechas más importantes del calendario escolar, con el objetivo de garantizar los 190 días de clases.

Cuándo empiezan las clases en las escuelas en 2026. Foto: Unsplash.

Frente a los últimos días de clases de 2025, las autoridades de algunos distritos confirmaron las fechas más importantes del ciclo lectivo 2026. Una de ellas es Córdoba, que ya tiene su calendario confirmado con importantes momentos, como las vacaciones de invierno.

La información fue entregada por el Ministerio de Educación de Córdoba, que brindó data importante tanto para las familias, docentes y alumnos.

Vacaciones de invierno; colegio; escuela; alumnos. Foto: NA (Daniel Vides)

Cuándo empiezan las clases en Córdoba en 2026

De esta manera, las clases en Córdoba comenzarán el lunes 2 de marzo de 2026, tanto en nivel inicial, primario y secundario, además de las distintas modalidades de la Educación General Obligatoria.

Por otra parte, el ciclo lectivo de 2026 finalizará el viernes 18 de diciembre, con el objetivo de poder garantizar los 190 días efectivos de clases que se establecieron por parte del Consejo Federal de Educación (CFE).

Por otra parte, las autoridades cordobesas indicaron que las vacaciones de invierno se darán entre el 6 y 17 de julio, en una de las fechas más esperadas por las familias.

Escuela, aula, colegio, educación. Foto: Pexels.

Calendario escolar de Córdoba: las fechas del ciclo lectivo 2026

Inicio de clases : lunes 2 de marzo de 2026.

Finalización del ciclo lectivo : viernes 18 de diciembre de 2026.

Exámenes y coloquios : del 21 al 29 de diciembre de 2026.

Receso invernal: del 6 al 17 de julio de 2026.

El Ministerio de Educación de Córdoba dio detalles también de las fechas previas al inicio de clases, que tienen con ver con los exámenes adeudados y la reincorporación de los docentes.

Reintegro de los equipos directivos y docentes : 18 de febrero.

Formación situada y organización pedagógico-institucional : 19 y 20 de febrero.

Exámenes previos y libres : 23 al 25 de febrero:

Período de ambientación para estudiantes que ingresan por primera vez: 26 y 27 de febrero.

Clase escolar. Foto: NA (Nicolás Celaya)

