CABA implementa un nuevo esquema de estacionamiento para reducir el tráfico durante los fines de semana

La Ciudad de Buenos Aires anunció un cambio fundamental en las normas de estacionamiento sobre una importante avenida. La medida busca reducir los congestionamientos y mejorar la fluidez del tránsito en uno de los corredores más transitados de la Capital.

CABA implementa un cambio clave: estacionamiento a 45° en Avenida Belgrano.

La movilidad en la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un proceso permanente de revisión, impulsado por la necesidad de mejorar la fluidez del tránsito y hacer un uso más eficiente del espacio público.

En este contexto, la Secretaría de Transporte porteña anunció una modificación significativa en las reglas de estacionamiento sobre la Avenida Belgrano, una de las principales arterias del corredor centro-oeste de la Ciudad. La medida regirá a partir del sábado 6 de diciembre y se aplicará únicamente durante los fines de semana y feriados.

Avenida Belgrano, en CABA. Foto: Wikiwand.

El cambio apunta a ordenar una problemática recurrente: el congestionamiento que se genera en los días no laborables debido a la flexibilización del estacionamiento sobre avenidas.

Si bien los sábados y domingos suelen registrarse niveles de circulación inferiores a los de los días hábiles, el incremento de vehículos estacionados y las maniobras prolongadas para ubicarse en la calzada terminan generando demoras, bloqueos momentáneos y dificultades para los automovilistas que transitan por la zona.

Avenida Belgrano: qué cambia desde el 6 de diciembre con la nueva regla de estacionamiento a 45°

La novedad central de la nueva normativa es la introducción del estacionamiento a 45 grados, con ingreso obligatorio de culata. Esta modalidad, poco habitual en avenidas de la densidad de Belgrano, fue seleccionada por su capacidad para reducir el tiempo de maniobra y mejorar la visual al momento de reincorporarse al tránsito.

Según señalaron desde el Gobierno de la Ciudad, la medida busca agilizar la circulación y disminuir los riesgos asociados a las maniobras de estacionamiento paralelo, que suelen obligar a los conductores a detenerse en plena calzada.

El nuevo ordenamiento se aplicará exclusivamente en el tramo comprendido entre la Avenida Jujuy y la Avenida Entre Ríos, sobre la mano izquierda. De esta forma, el sector funcionará con un esquema diferenciado solo durante los sábados, domingos y feriados, mientras que de lunes a viernes se mantendrá la prohibición general de estacionar entre las 7 y las 21, vigente para la mayoría de las avenidas porteñas.

El estacionamiento en ángulo busca resolver dos problemas centrales: las detenciones prolongadas durante las maniobras y las salidas a ciegas que se producen al estacionar en paralelo.

Al ingresar de culata, los vehículos realizan una maniobra más corta y ocupan la calzada por menos tiempo. Al salir, la visión hacia el flujo vehicular es frontal, lo que reduce los riesgos y favorece la fluidez del tránsito.

Desde la Secretaría de Transporte destacaron que la medida forma parte de una serie de intervenciones destinadas a mejorar la convivencia vial y a adaptar el uso de cada calle según sus niveles de tránsito y su función dentro del mapa urbano. También recordaron que la implementación contará con señalización específica y que se realizarán controles para garantizar el cumplimiento de la norma.