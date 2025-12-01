Quiénes no trabajan el 24 y 31 de diciembre: ¿son feriados Nochebuena y Nochevieja?

Las fiestas de fin de año se acercan y surgen dudas. Te contamos qué días son laborables, cuáles son feriados nacionales y cómo queda el último fin de semana largo del 2025.

Navidad Foto: REUTERS

El año llega a su fin y las fiestas se acercan. Año Nuevo y Navidad son dos de las fechas más importantes del calendario y en la que muchas familias se juntan para reencontrarse, celebrar y descansar en los últimos días del mes. Sin embargo, las obligaciones y responsabilidades siguen existiendo y más de uno se pregunta si debe trabajar durante el 24 y el 31 de diciembre.

En este época del año, figuran 2 feriados nacionales y un fin de semana largo. ¿Cuáles son estas fechas?

Qué pasa con los adornos rojo y verde en Navidad. Foto: Unsplash

¿Se trabaja el 24 y 31 de diciembre?

El 24 de diciembre, también llamado Nochebuena, caerá un miércoles. Si bien es una fecha en la que se acostumbra realizar cenas y celebraciones, es importante recordar que se trata de un día laborable, como cualquier otro.

Por ende, la mayoría de las personas trabajan de manera habitual ya que no es feriado ni asueto. Aún así, algunas empresas otorgan medio día libre.

El 25 de diciembre, cuando se celebra la Navidad, cae jueves y figura en el Calendario Nacional como feriado. El día de la festividad religiosa recuerda el nacimiento del Niño Jesús y la mayoría de las personas se juntan y comparten una cena con su familia y afectos.

Navidad Foto: NA

El 31 de diciembre, conocido también como Nochevieja, será un miércoles y al igual que Nochebuena, no es feriado nacional.

En cambio, el día siguiente, el 1 de enero, o también conocido como Año Nuevo, sí será feriado nacional y estará destinado al descanso y la celebración en familia. Es libre para la mayoría de los trabajadores.

Próximos feriados que quedan en 2025

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María

Jueves 25 de diciembre : Navidad.

Jueves 1 de enero de 2026: Año Nuevo

El 8 de diciembre no es solamente la fecha en la que se arma el arbolito de Navidad. Aquel día es feriado con motivo de la celebración de la Inmaculada Concepción de María. Es un feriado de carácter inamovible y cae lunes, por lo que se trata del último fin de semana largo del 2025.

¿Por qué se celebra la Inmaculada Concepción?

Según dicta la doctrina de la Iglesia Católica, lo que se celebra en este día es la concepción de la Virgen María sin pecado original, es decir, libre de toda mancha de pecado por un designio divino especial.