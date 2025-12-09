Juegos inclusivos en CABA: qué cambiará en plazas y parques tras la aprobación de una nueva ley

Con la intención de hacer más inclusivos a los parques y las plazas, se aprobó un proyecto en pos de ayudar la accesibilidad a los juegos de niños con discapacidad. Los detalles de lo que implica la medida.

Juegos infantiles en plazas y parques porteños. Foto: buenosaires.gob.ar

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad un proyecto que busca transformar parques y plazas para garantizar la accesibilidad de niños con discapacidad.

La iniciativa impulsa la instalación de juegos inclusivos en todos los espacios verdes con áreas de juego infantil, lo que consolida un avance importante en materia de igualdad y derechos de la infancia.

Proyecto para modificar los juegos infantiles. Foto: buenosaires.gob.ar

Este proyecto propone una revisión integral de la Ley N° 2219, complementada por la Ley N° 6017 y donde se redefine el concepto de accesibilidad en los parques y plazas de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo deberán ser los nuevos juegos inclusivos en plazas y parques?

Según la aprobación del texto, cada espacio deberá contar con equipamiento inclusivo, cuya cantidad será determinada a través de estudios de factibilidad técnica específicos para cada plaza o parque.

El proyecto prevé transformar espacios más seguros para niños con discapacidad. Foto: buenosaires.gob.ar

Con esta norma se busca asegurar que los niños con discapacidad puedan disfrutar de los espacios verdes de forma autónoma y mucho más segura.

También se establece que los juegos inclusivos deberán ofrecer diversidad de opciones, a fin de evitar que se concentren todos en una sola variedad.

Juegos infantiles más seguros. Foto: buenosaires.gob.ar

El equipamiento y las superficies absorbentes de impacto deberán cumplir con normas de calidad, seguridad y accesibilidad, garantizando un entorno seguro y funcional.

También se van a incorporar criterios de diseño que consideren la configuración del terreno, la presencia de obstáculos, la vegetación y la utilización de contrastes cromáticos y de texturas que faciliten la orientación espacial y la percepción sensorial de los infantes.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 1.802 hectáreas de superficie de espacios verdes. Foto: buenosaires.gob.ar

En la actualidad, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 1.169 espacios verdes, el equivalente a 1.802 hectáreas de superficie, según datos del Centro de Estadísticas del Gobierno de la Ciudad. Con esta implementación de juegos inclusivos en todos los espacios verdes se avanza en una mayor inclusión social e igualdad de oportunidades para que todos los niños puedan disfrutar con plenitud los parques y plazas.