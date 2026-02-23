Ideas de snacks saludables para los más chicos. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Durante la niñez, es muy importante comer variado y sano, ya que esto afecta directamente a su salud física, emocional y cognitiva. Y aunque a veces los padres no tienen tiempo para prepararles un rico snack casero para llevar al colegio, es importante tomarse un momento para organizar el día y sus comidas, ya que, según los expertos en nutrición, no es bueno comer solamente galletitas y alfajores.

Además, cabe destacar que una alimentación equilibrada le proporciona los nutrientes necesarios al cerebro y lo ayuda a mejorar la concentración, la memoria y el aprendizaje. De hecho, los niños bien alimentados tienden a tener mejor rendimiento en las tareas escolares, ya que su cerebro tiene la energía que necesita para funcionar correctamente.

Por otro lado, los nutricionistas recomiendan que la vianda sea atractiva para ellos y variada, ya que en caso contrario no querrán comer lo que llevaron o querrán comer otra cosa en su lugar.

Ideas de snacks saludables para el colegio

Postres caseros: muffins, galletas o budines hechos con frutas y harinas integrales.

Frutos secos: un puñado de almendras, nueces o castañas peladas.

Queso fresco o en cubos: el queso es una buena fuente de calcio y proteínas.

Barritas de cereales caseras: preparadas con avena, miel y frutos secos.

Jugos naturales y yogurt natural.

Galletas de avena caseras: las galletitas hechas en casa pueden ser una opción dulce pero saludable. Además, es una receta que podés hacer con ellos para compartir tiempo de calidad.

Estos snacks saludables son opciones balanceadas que tus hijos amarán y que, además, no solamente les brindarán la energía y la nutrición necesaria para encarar su día, sino que además podrán compartirlas con sus amigos.

Además, el hecho de comer sano hará que los niños adopten hábitos saludables y una alimentación amplia y variada, ideal para el momento donde más necesitan de nutrientes para crecer sanos.