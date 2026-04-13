La República de los Niños en Buenos Aires: dónde queda y cómo llegar en tren
Grandes y chicos pueden redescubrir el parque desde dos perspectivas diferentes: por rieles o sobre el agua. Cómo llegar desde CABA.
Tras haber permanecido fuera de funcionamiento durante años, el emblemático tren y el tradicional barquito de la República de los Niños ya llevan más de un año nuevamente en marcha y se consolidaron como dos de los grandes atractivos del predio en Gonnet, La Plata.
La reapertura, impulsada por la Municipalidad de La Plata junto a otros organismos públicos, permitió recuperar estos íconos y devolverles protagonismo dentro del parque. Desde entonces, miles de familias volvieron a disfrutar de sus recorridos, que ofrecen una forma diferente de conocer este espacio único.
Tanto el tren como la embarcación forman parte del proceso de recuperación integral que busca sostener a la “Repu” como un punto de referencia cultural, educativo y recreativo en la región. Hoy, con ambos plenamente incorporados a la experiencia del parque, grandes y chicos pueden seguir redescubriéndolo desde dos perspectivas: por rieles o sobre el agua.
Paseo en barco: la atracción que volvió a navegar con un recorrido renovado
La reparación del barco estuvo en manos del Astillero Río Santiago y del Municipio platense. Se trabajó en el motor principal, el sistema de dirección, las conexiones eléctricas, el casco, la cubierta, las barandas y se renovó toda la pintura.
También se instalaron 30 nuevas sillas con sus respectivos cajones y rampas de acceso para personas con movilidad reducida, manteniendo su esencia original pero adaptada a las necesidades actuales.
El histórico tren de la República de los Niños: una propuesta imperdible
Por su parte, la restauración de la locomotora “La Trochita” y sus vagones fue liderada por un equipo de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Las tareas incluyeron la renovación del motor, carrocería, frenos, sistema eléctrico, ruedas, ejes y comandos.
Además, se realizó una reingeniería completa de los bogies, se colocó piedra balasto nueva y se ajustó el trazado ferroviario para mejorar la seguridad del recorrido.
Qué actividades ofrece la República de los Niños para niños y adultos
Estas mejoras se enmarcan dentro de un plan de renovación más amplio, que también alcanza a edificios históricos como la Legislatura, la Casa de Gobierno, la Casa del Niño y el Palacio de Justicia. En todos ellos se están realizando arreglos de infraestructura, desde techos y cañerías hasta mobiliario y sanitarios.
Además, la propuesta se complementa con un enfoque educativo renovado: actividades participativas en el Centro Cívico, talleres lúdicos y la construcción de un museo interactivo con estaciones temáticas y un recorrido histórico por las civilizaciones humanas.
¿Dónde queda la República de los Niños y cómo llegar en tren desde CABA?
La República de los Niños es un parque temático educativo ubicado en la ciudad de La Plata, a unos 50 km al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Es famoso por sus edificios en miniatura y su enfoque educativo para chicos y abre de martes a domingo de 7 a 22 horas y en tren se puede llegar de la siguiente manera:
Tren Roca (CABA/La Plata):
- Tomá la Línea Roca ramal Constitución–La Plata.
- Salís desde la estación Constitución.
- Bajás en la estación La Plata.
- Duración aproximada: 1 hora 10 min.