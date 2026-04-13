República de los Niños. Foto: argentina.gob.ar

Tras haber permanecido fuera de funcionamiento durante años, el emblemático tren y el tradicional barquito de la República de los Niños ya llevan más de un año nuevamente en marcha y se consolidaron como dos de los grandes atractivos del predio en Gonnet, La Plata.

La reapertura, impulsada por la Municipalidad de La Plata junto a otros organismos públicos, permitió recuperar estos íconos y devolverles protagonismo dentro del parque. Desde entonces, miles de familias volvieron a disfrutar de sus recorridos, que ofrecen una forma diferente de conocer este espacio único.

Tanto el tren como la embarcación forman parte del proceso de recuperación integral que busca sostener a la “Repu” como un punto de referencia cultural, educativo y recreativo en la región. Hoy, con ambos plenamente incorporados a la experiencia del parque, grandes y chicos pueden seguir redescubriéndolo desde dos perspectivas: por rieles o sobre el agua.

República de los Niños. Foto: argentina.gob.ar

Paseo en barco: la atracción que volvió a navegar con un recorrido renovado

La reparación del barco estuvo en manos del Astillero Río Santiago y del Municipio platense. Se trabajó en el motor principal, el sistema de dirección, las conexiones eléctricas, el casco, la cubierta, las barandas y se renovó toda la pintura.

También se instalaron 30 nuevas sillas con sus respectivos cajones y rampas de acceso para personas con movilidad reducida, manteniendo su esencia original pero adaptada a las necesidades actuales.

El barco de la República de los Niños fue renovado. Foto: X @infolaplata

El histórico tren de la República de los Niños: una propuesta imperdible

Por su parte, la restauración de la locomotora “La Trochita” y sus vagones fue liderada por un equipo de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Las tareas incluyeron la renovación del motor, carrocería, frenos, sistema eléctrico, ruedas, ejes y comandos.

Además, se realizó una reingeniería completa de los bogies, se colocó piedra balasto nueva y se ajustó el trazado ferroviario para mejorar la seguridad del recorrido.

El tren de la República de los Niños fue renovado. Foto: X @infolaplata

Qué actividades ofrece la República de los Niños para niños y adultos

Estas mejoras se enmarcan dentro de un plan de renovación más amplio, que también alcanza a edificios históricos como la Legislatura, la Casa de Gobierno, la Casa del Niño y el Palacio de Justicia. En todos ellos se están realizando arreglos de infraestructura, desde techos y cañerías hasta mobiliario y sanitarios.

Además, la propuesta se complementa con un enfoque educativo renovado: actividades participativas en el Centro Cívico, talleres lúdicos y la construcción de un museo interactivo con estaciones temáticas y un recorrido histórico por las civilizaciones humanas.

República de los Niños. Foto: argentina.gob.ar

¿Dónde queda la República de los Niños y cómo llegar en tren desde CABA?

La República de los Niños es un parque temático educativo ubicado en la ciudad de La Plata, a unos 50 km al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Es famoso por sus edificios en miniatura y su enfoque educativo para chicos y abre de martes a domingo de 7 a 22 horas y en tren se puede llegar de la siguiente manera:

Tren Roca (CABA/La Plata):