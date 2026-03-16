Cuánto cuesta criar un niño en febrero de 2026 Foto: freepik

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los datos de la canasta de crianza del mes de febrero. Si bien los costos ponderados en el índice subieron en promedio 1,5%, casi la mitad de la inflación mensual, el aumento siguió presionando un bolsillo cada vez más ajustado.

Según los datos publicados por el organismo, la canasta de crianza correspondiente a febrero se ubicó en $480.463 para menores de un año; $572.590 para niños de 1 a 3 años; $490.459 para el tramo de 4 a 5 años; y $616.484 para chicos de entre 6 y 12 años.

En términos absolutos, el mayor gasto corresponde a los chicos en edad escolar. Para este grupo etario, mantener a un hijo demandó más de $616.000 mensuales, unos $8.600 más que el mes anterior.

Cuánto cuesta criar un hijo según el INDEC Foto: UNSPLASH

“El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presenta la valorización de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia (0 a 12 años), de acuerdo con los lineamientos del documento Costo de consumos y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Una aproximación metodológica, de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación (2023)”, explica el informe del instituto.

¿Qué consumos pondera la canasta del INDEC?

Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Foto: NA

“La canasta incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes, como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad”, explica el informe.

El primer apartado, el de los bienes y servicios, se calcula tomando como referencia la canasta básica total (CBT), que se utiliza para medir la pobreza.

Por otro lado, se le suma el valor del tiempo destinado al cuidado, que se estima en función de las horas requeridas y la remuneración del personal de casa particular para tareas de asistencia y cuidado de personas.

El cálculo también contempla el tiempo teórico de cuidado necesario según la edad. Para los menores de un año se estiman 147 horas mensuales de cuidado, mientras que para el grupo de 1 a 3 años el requerimiento asciende a 168 horas. A medida que aumenta la edad, la cantidad de horas disminuye por la presencia de la escolarización, hasta 84 horas mensuales en el caso de los niños de entre 6 y 12 años.

Niño lamentandose Foto: Freepik

Por otro lado, la diferencia entre la canasta más económica y la más cara, para febrero de 2025, es de $136.021. La diferencia se explica debido a la reducción de horas dedicadas a la crianza a medida que aumenta la edad del niño.

Una comparación con febrero de 2025 permite arrojar luz sobre la evolución interanual del índice. En el segundo mes del año pasado, la canasta para chicos de entre 6 y 12 años era de $503.935, lo que implica una suba superior a $112.000 en doce meses, lo que significa un aumento del 22 por ciento.

Cuánto costó criar a un hijo, según edad y tipo de costo