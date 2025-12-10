Histórico evento en Buenos Aires: llega la Monster Jam, el show de las camionetas monstruo de 5 toneladas que prometen impacto y adrenalina en vivo
Monster Jam presenta dos funciones casi agotadas en el Estadio Único de La Plata con una experiencia sumamente adrenalínica. Fechas, precios y de qué se trata el evento.
Monster Jam nació de la cultura popular y se convirtió en un fenómeno global, este evento reúne a las distintas generaciones mediante la pasión por la adrenalina. Vuelve a la Argentina con una función agotada del 13 de diciembre y una agregada el día 14 en el Estadio Único de La Plata.
Los Monster Trucks pesan más de cinco toneladas y hacen saltos de grandes magnitudes combinando fuerza, velocidad y precisión con un gran despliegue del espectáculo. Se presentan íconos del ambiente como Grave Digger, El Toro Loco, Megalodón y JCB DIGatron junto a los trucks de Marvel.
Las entradas están a la venta en BlueTeamTickets y MonsterJam.com y van desde $50.000 hasta $200.000.
De qué trata Monster Jam
Este espectáculo está destinado a grandes y chicos, recorre el mundo llenando estadios y genera una experiencia inolvidable. Se destaca el rugido de los potentes motores, los calculados saltos y la tecnología avanzada que requieren estos grandes aparatos para realizar su show.
Antes del evento principal, los fanáticos podrán ingresar al PIT PARTY, un espacio único para fotografiarse junto a los camiones, conocer a los pilotos y muchas actividades más para toda la familia. Una experiencia exclusiva, de cupos limitados, disponible solo con la compra de la entrada al show.
Este año habrá PIT PARTY VIP para 500 espectadores privilegiados a las 11hs y un PIT PARTY general de 11:30hs a 14:30hs solo para 3.000 espectadores.
La respuesta del público a la primera función fue abrumadora así que en poco tiempo lanzaron la segunda. Field Motor Sports es la productora que los lleva a todas partes del mundo e incluye la realización de eventos como Monster Energy AMA Supercross y el Campeonato Mundial de SuperMotocross.
Cómo conseguir entradas
La primera función se agotó en muy poco tiempo y aún quedan entradas para la segunda. Aquí detallados los precios de las entradas por sector donde se detalla además el cargo de servicio.
Monsterjam.com y BlueTeamTickets son las páginas oficiales de venta. Quedan pocas experiencias VIP, es necesario tener entrada para el show y sus costos adicionales son de:
- PIT PARTY VIP: $50.000
- PIT PARTY GENERAL: $30.000