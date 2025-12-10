Histórico evento en Buenos Aires: llega la Monster Jam, el show de las camionetas monstruo de 5 toneladas que prometen impacto y adrenalina en vivo

Monster Jam presenta dos funciones casi agotadas en el Estadio Único de La Plata con una experiencia sumamente adrenalínica. Fechas, precios y de qué se trata el evento.

Monster Jam presenta dos funciones casi agotadas en el Estadio Único de La Plata con una experiencia sumamente adrenalínica. Foto: Catherine Kotze/Showtime Managem

Monster Jam nació de la cultura popular y se convirtió en un fenómeno global, este evento reúne a las distintas generaciones mediante la pasión por la adrenalina. Vuelve a la Argentina con una función agotada del 13 de diciembre y una agregada el día 14 en el Estadio Único de La Plata.

Los Monster Trucks pesan más de cinco toneladas y hacen saltos de grandes magnitudes combinando fuerza, velocidad y precisión con un gran despliegue del espectáculo. Se presentan íconos del ambiente como Grave Digger, El Toro Loco, Megalodón y JCB DIGatron junto a los trucks de Marvel.

Monster Truck en Argentina Foto: cygprensa

Las entradas están a la venta en BlueTeamTickets y MonsterJam.com y van desde $50.000 hasta $200.000.

De qué trata Monster Jam

Este espectáculo está destinado a grandes y chicos, recorre el mundo llenando estadios y genera una experiencia inolvidable. Se destaca el rugido de los potentes motores, los calculados saltos y la tecnología avanzada que requieren estos grandes aparatos para realizar su show.

Antes del evento principal, los fanáticos podrán ingresar al PIT PARTY, un espacio único para fotografiarse junto a los camiones, conocer a los pilotos y muchas actividades más para toda la familia. Una experiencia exclusiva, de cupos limitados, disponible solo con la compra de la entrada al show.

Monster Jam en Argentina. Crédito: Cyg prensa

Este año habrá PIT PARTY VIP para 500 espectadores privilegiados a las 11hs y un PIT PARTY general de 11:30hs a 14:30hs solo para 3.000 espectadores.

La respuesta del público a la primera función fue abrumadora así que en poco tiempo lanzaron la segunda. Field Motor Sports es la productora que los lleva a todas partes del mundo e incluye la realización de eventos como Monster Energy AMA Supercross y el Campeonato Mundial de SuperMotocross.

Cómo conseguir entradas

La primera función se agotó en muy poco tiempo y aún quedan entradas para la segunda. Aquí detallados los precios de las entradas por sector donde se detalla además el cargo de servicio.

Entradas Monster Jam Argentina Foto: Monsterjam.com

Monsterjam.com y BlueTeamTickets son las páginas oficiales de venta. Quedan pocas experiencias VIP , es necesario tener entrada para el show y sus costos adicionales son de: