VIDEO | Pánico en un espectáculo de Monster Truck:

Accidente en un show de Monster Truck de Colombia. Foto: X / @nypost.

Un espectáculo de vehículos extremos terminó en tragedia en Popayán, Colombia, donde una exhibición de Monster Truck derivó en un grave accidente que dejó al menos dos personas fallecidas y 37 heridas.

El hecho ocurrió durante un evento realizado el domingo 3 de mayo en el predio Bulevar Rose, ante la presencia de cientos de espectadores. La tragedia quedó grabada en video.

Atención: las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad del lector

Accidente en un show de Monster Truck de Colombia. Video: X / @RealTimeRating.

Según informaron autoridades locales, una conductora perdió el control de una camioneta modificada mientras realizaba maniobras frente al público. El vehículo atravesó una barrera de seguridad e impactó contra los asistentes, generando escenas de pánico que quedaron registradas en múltiples videos difundidos en redes sociales.

Accidente en un show de Monster Truck: caos, heridos y un operativo de emergencia

Las imágenes muestran el momento en que el vehículo se dirige hacia la multitud, mientras las personas intentan escapar desesperadamente. Tras el impacto, los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar.

El Cuerpo de Bomberos de Popayán, junto a la Policía Nacional de Colombia y equipos de salud, desplegaron un operativo para asistir a las víctimas. Ambulancias trasladaron a los heridos a distintos centros médicos, donde recibieron atención inmediata. La magnitud del incidente obligó a priorizar la estabilización de los pacientes en el lugar antes de su derivación.

Accidente en un show de Monster Truck de Colombia. Video: X / @sucesoscauca.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó el saldo de 37 personas lesionadas y al menos dos fallecidos, lo que da cuenta de la gravedad del episodio.

Cuestionamientos por las condiciones de seguridad

Tras el accidente, la Policía Nacional de Colombia inició una investigación para determinar las causas del hecho y establecer posibles responsabilidades. Uno de los focos está puesto en verificar si el evento cumplía con las condiciones de seguridad exigidas para este tipo de espectáculos.

En paralelo, en redes sociales surgieron cuestionamientos hacia la organización y las autoridades locales por la habilitación del evento en un terreno que algunos asistentes consideraron inadecuado. También se denunciaron posibles fallas en las medidas de contención y protección del público.

Accidente en un show de Monster Truck de Colombia. Foto: X / @Expedientes_ec.

Mientras avanzan las pericias, las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo negligencia en la planificación del show. El caso generó conmoción en la comunidad y reavivó el debate sobre la seguridad en eventos masivos con vehículos de alto riesgo.