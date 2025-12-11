Nuevo paro de controladores aéreos: las medidas de fuerza podrían extenderse durante Navidad y Año Nuevo

Controladores aéreos. Foto: NA.

ATEPSA, el gremio de los controladores aéreos, podría realizar nuevas medidas de fuerza en el marco de una escalada del conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Las protestas se reanudarán a partir del 17 de diciembre y afectarán los vuelos nacionales. Esta medida podría extenderse durante Navidad y Año Nuevo.

Durante el mes de noviembre, las medidas de fuerza fueron solo para la aviación de carga de turno noche. “A partir del 17 de diciembre, comenzará la afectación progresiva de vuelos nacionales, llegando posteriormente a los vuelos internacionales, en el marco del plan de lucha iniciado el 3 de noviembre”, expresaron a través de un comunicado.

Paro de controladores aéreos. Foto: ATEPSA

Así, las autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra volverán a restringirse y tampoco recibirán ni transmitirán planes de vuelo. Por su parte, la denuncia por parte del sindicato fue “ausencia de diálogo e incumplimiento de los acuerdos firmados” de EANA.

El reclamo de los controladores aéreos

El problema entre EANA y ATEPSA empezó luego del acuerdo paritario que se firmó hace más de 3 meses. Según el gremio, la empresa no cumplió con lo que se acordó y generó una serie de protestas que ya afectan la logística de productos agrícolas, industriales y farmacéuticos en los principales aeropuertos del país.

Controladores aéreos

Por otro lado, en agosto, el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria, pero como no hubo avances, el reclamo se reabrió en noviembre. ATEPSA afirmó que la falta de respuestas pone en riesgo la estabilidad laboral y los ingresos de los controladores aéreos. “Pedimos a EANA que dé respuestas y advertimos que, si no hay diálogo, vamos a profundizar las medidas de fuerza”, informaron desde el gremio.

Por su parte, EANA sostuvo que el acuerdo paritario está vigente hasta diciembre y que no hay demoras salariales. Sin embargo, el sindicato denunció un problema más profundo: la falta de aplicación de cláusulas sobre carrera profesional, condiciones de trabajo y actualización de tareas.