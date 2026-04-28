Romina Muscari
Por Romina Muscari
martes, 28 de abril de 2026, 15:19
El Servicio Meteorológico hará un paro el jueves 30 de abril: qué pasará con los vuelos
El Servicio Meteorológico hará un paro el jueves 30 de abril: qué pasará con los vuelos Foto: Foto generada con IA

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en reclamo por el intento del Ejecutivo de despedir a 240 trabajadores, de los cuales 130 se desempeñan en las estaciones meteorológicas de todo el país y 110 en la sede central, lo que representa una reducción del 30% del personal civil.

El paro será de 24 horas este jueves 30 de abril luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificara los recortes en el organismo y criticara su funcionamiento en redes sociales. Los vuelos pueden verse afectados por la falta de información esencial para la seguridad y programación de operaciones aéreas.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Foto: Reuters.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Foto: Reuters.

Qué dijo Federico Sturzenegger

El ministro de Desregulación del Estado publicó en su cuenta de X un largo descargo. Afirmó: “El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo del país y unas 1000 personas de las cuales unos 20 son meteorólogos. Quizás llama la atención tanta gente de apoyo a 20 meteorólogos, pero resulta que los datos –en la época de los satélites y las comunicaciones- se recogen manualmente (¿cómo?). Es que las estaciones no son un dechado de tecnología. La mayoría tiene más de 50 años y constan de un par de instrumentos muy sencillos.”

“Podríamos modernizar drásticamente el SMN (necesario para emergencias y alertas), gastando solo una mínima fracción de lo que gastamos actualmente ya que en vez de tener 1000 personas el servicio podría ofrecer un mejor producto con mejor tecnología y unas 150 personas”, continuó y recibió el repudio inmediato de expertos en el área y profesionales del SMN.

También podría interesarte
Turismo, actividades al aire libre y caminatas, ¿sí o no?: cómo estará el clima el 1° de mayo, Día del Trabajador

Turismo, actividades al aire libre y caminatas, ¿sí o no?:cómo estará el clima el 1° de mayo, Día del Trabajador

Llega el primer frío fuerte al AMBA: qué día será el más fresco y cómo seguirá el clima de cara al fin de semana largo

Llega el primer frío fuerte al AMBA:qué día será el más fresco y cómo seguirá el clima de cara al fin de semana largo

Sturzenegger afirmó que se necesitan 5 personas por estación mientras que hoy en promedio hay siete que recogen los datos en papel y luego los vuelcan en un sistema computacional. “El absurdo es que los sueldos de esas 7 personas permiten pagar una estación moderna (la mejor disponible a nivel mundial) que transmite esos datos y muchísimos más a los meteorólogos en tiempo real, y sin necesidad de personal alguno”, agregó.

“Por suerte viene la presidencia de Javier Milei a poner un poco de orden en este tema para el bienestar y seguridad de todos los argentinos”, finalizó su mensaje.

Qué respondió el secretario general de ATE

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, afirmó: “Sturzenegger miente descaradamente. Todos los datos e información para intentar justificar el vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional son falsos. Las cesantías que pretenden no solo dejarán a cientos de familias en las calles, sino que ponen en riesgo servicios vitales como las alertas tempranas, los vuelos, la navegación marítima y fluvial, y producción agropecuaria”.

Manifestaciones en defensa del SMN
Manifestaciones en defensa del SMN Foto: NA

Comentó además que no hay 100 estaciones meteorológicas, hay 120 y que durante su gestión ya cerraron 5. “Es el desguace y la falta de financiamiento e inversión la que provocó que más de la mitad ya no observen de noche, dejando una ventana de entre 9 y 12 horas descubierta. El apagón meteorológico lo comenzó a realizar este gobierno el 10 de diciembre de 2023”, sentenció Aguiar.

Cuestiono también la “falta de conocimiento del ministro” por su crítica a la cantidad de meteorólogos del organismo. Señaló que es una estructura compleja de alto nivel, integrada por meteorólogos, observadores, técnicos en instrumental, especialistas en informática y en procesamiento de datos, entre otros. “Las estaciones combinan sistemas automáticos con observación humana, algo que sigue siendo indispensable en todo el mundo”, argumentó.