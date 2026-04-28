El Servicio Meteorológico hará un paro el jueves 30 de abril: qué pasará con los vuelos Foto: Foto generada con IA

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en reclamo por el intento del Ejecutivo de despedir a 240 trabajadores, de los cuales 130 se desempeñan en las estaciones meteorológicas de todo el país y 110 en la sede central, lo que representa una reducción del 30% del personal civil.

El paro será de 24 horas este jueves 30 de abril luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificara los recortes en el organismo y criticara su funcionamiento en redes sociales. Los vuelos pueden verse afectados por la falta de información esencial para la seguridad y programación de operaciones aéreas.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Foto: Reuters.

Qué dijo Federico Sturzenegger

El ministro de Desregulación del Estado publicó en su cuenta de X un largo descargo. Afirmó: “El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo del país y unas 1000 personas de las cuales unos 20 son meteorólogos. Quizás llama la atención tanta gente de apoyo a 20 meteorólogos, pero resulta que los datos –en la época de los satélites y las comunicaciones- se recogen manualmente (¿cómo?). Es que las estaciones no son un dechado de tecnología. La mayoría tiene más de 50 años y constan de un par de instrumentos muy sencillos.”

“Podríamos modernizar drásticamente el SMN (necesario para emergencias y alertas), gastando solo una mínima fracción de lo que gastamos actualmente ya que en vez de tener 1000 personas el servicio podría ofrecer un mejor producto con mejor tecnología y unas 150 personas”, continuó y recibió el repudio inmediato de expertos en el área y profesionales del SMN.

LA INCREIBLE HISTORIA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN). La semana pasada hubo varias notas en medios sobre el SMN. Es una historia increíble que vale la pena contar. Te vas a sorprender (o no). Veamos.



El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a… pic.twitter.com/7QwbA12IOH — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 26, 2026

Sturzenegger afirmó que se necesitan 5 personas por estación mientras que hoy en promedio hay siete que recogen los datos en papel y luego los vuelcan en un sistema computacional. “El absurdo es que los sueldos de esas 7 personas permiten pagar una estación moderna (la mejor disponible a nivel mundial) que transmite esos datos y muchísimos más a los meteorólogos en tiempo real, y sin necesidad de personal alguno”, agregó.

“Por suerte viene la presidencia de Javier Milei a poner un poco de orden en este tema para el bienestar y seguridad de todos los argentinos”, finalizó su mensaje.

Qué respondió el secretario general de ATE

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, afirmó: “Sturzenegger miente descaradamente. Todos los datos e información para intentar justificar el vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional son falsos. Las cesantías que pretenden no solo dejarán a cientos de familias en las calles, sino que ponen en riesgo servicios vitales como las alertas tempranas, los vuelos, la navegación marítima y fluvial, y producción agropecuaria”.

Manifestaciones en defensa del SMN Foto: NA

Comentó además que no hay 100 estaciones meteorológicas, hay 120 y que durante su gestión ya cerraron 5. “Es el desguace y la falta de financiamiento e inversión la que provocó que más de la mitad ya no observen de noche, dejando una ventana de entre 9 y 12 horas descubierta. El apagón meteorológico lo comenzó a realizar este gobierno el 10 de diciembre de 2023”, sentenció Aguiar.

Cuestiono también la “falta de conocimiento del ministro” por su crítica a la cantidad de meteorólogos del organismo. Señaló que es una estructura compleja de alto nivel, integrada por meteorólogos, observadores, técnicos en instrumental, especialistas en informática y en procesamiento de datos, entre otros. “Las estaciones combinan sistemas automáticos con observación humana, algo que sigue siendo indispensable en todo el mundo”, argumentó.