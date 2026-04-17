Técnicos aeronáuticos Aerolíneas Argentinas

Tras el vencimiento de la conciliación obligatoria y ante la falta de avances en la negociación paritaria, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó una paro en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para el próximo martes 21 de abril. La protesta se dará en el marco de una jornada de lucha nacional que afectará servicios clave en las terminales aéreas de todo el país.

Desde el gremio, reclamaron que el conflicto se agravó por el incumplimiento de un acuerdo que establecía el pago de una suma no remunerativa en febrero. Es por eso que la coordinación nacional de ATE fue tajante respecto al escenario actual: “El deterioro de las condiciones laborales y la falta de respuestas oficiales hacen cada vez más difícil sostener la operación con normalidad, incluso fuera de escenarios de conflicto”.

En la misma línea, los representantes gremiales apuntaron contra la Secretaría de Trabajo por la falta de soluciones en los últimos meses. “Tras dos meses y medio de nada, en términos constructivos para resolver un problema autoinfligido, por estas horas se ha tensado la cuerda en su máxima extensión con lo cual las medidas de fuerza serán inevitables si el o los responsables no se miran al espejo y revierten esta realidad cumpliendo con lo que ellos mismos reflejaron en los primeros recibos de sueldo confeccionados, posteriormente invalidados y re-confeccionados sin la suma acordada”, sostuvieron.

Conflicto aeronáutico - Paro LATAM

El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, alertó que la medida afectará tareas de fiscalización, seguridad operativa, controles y servicios en plataforma. Este esquema abre un panorama de reprogramaciones, demoras y cancelaciones de vuelos comerciales.

Belelli también advirtió sobre el daño a largo plazo en el prestigio del sector: “La aviación se rige por un principio de confianza mutua internacional”. Según el dirigente, un debilitamiento de los equipos técnicos podría afectar los estándares de control que repercutirá en la reputación del sistema aerocomercial argentino a nivel global.

El paro en la ANAC coincide con una huelga general de ATE que reclama la reapertura de paritarias y rechaza los recortes en el sector público. Claudio Arévalo, secretario general del gremio en la provincia de Buenos Aires, fundamentó la necesidad de la protesta. “Necesitamos fortalecer la lucha en la calle a partir de la unidad de las dos CTA y del FreSU, así como alimentar todo lo que tenga que ver con la pelea para confrontar al Gobierno nacional neofascista que ataca a los jubilados, trabajadores y habilita el cierre de empresas”, señaló.

El Gobierno presentó un recurso ante la Corte Suprema para suspender la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno de Javier Milei presentó un recurso ante la Corte Suprema para suspender la Ley de Financiamiento Universitario. “La ley no precisa de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas de financiamiento para cumplirla”, expresaron desde el Ejecutivo en la presentación.

Tras ser rechazado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, desde la Casa Rosada insisten en su postura, elevando la presentación ante el máximo Tribunal. Desde Balcarse 50 se busca tiempo para evitar que el presupuesto anual incurra en déficit.