¿Por qué los aviones evitan el Pacífico? Foto: Unsplash.

Hay motivos por los que las aerolíneas deciden evitar rutas del océano Pacífico para enfocar la mayoría de sus recorridos a través del Atlántico, aunque esto tenga que implicar transitar muchos más kilómetros de distancia entre destinos.

Aunque parezca mucho más directo volar de Asia a América (o viceversa) a través del Pacífico, razones de seguridad son las principales para que se decida atravesar el mundo entero para llegar de un lado a otro del planeta. De más está decir que estas cuestiones no son arbitrarias y están ampliamente estudiadas por especialistas que determinan que viajar de Asia a América o de América a Asia es mejor hacerlo vía océano Atlántico.

Vuelos de Asia a América y viceversa. Foto: Unsplash.

La ilusión del mapa: por qué las rutas parecen “desviarse”

Uno de los principales motivos de confusión proviene de cómo vemos el mundo representado en los mapas tradicionales. La mayoría de los planisferios utiliza proyecciones que distorsionan las distancias reales, haciendo creer que la ruta más corta es una línea recta horizontal.

En realidad, la Tierra es esférica y los aviones siguen lo que se conoce como rutas de gran círculo, que representan la distancia más corta entre dos puntos sobre una esfera. Por eso, muchos vuelos entre Asia y América del Norte pasan cerca del Ártico o se “curvan” hacia el norte. No están dando rodeos: están viajando de la manera más eficiente posible.

Este efecto visual hace parecer que los aviones evitan el Pacífico, cuando en muchos casos sí lo atraviesan, pero por trayectorias que no coinciden con nuestra percepción plana del mundo.

¿Por qué los aviones evitan el Pacífico?

Seguridad aérea: el factor más importante

El océano Pacífico es la masa de agua más grande del planeta. Volar durante horas sin aeropuertos cercanos representa un desafío complejo para la seguridad aérea. Ante cualquier emergencia —fallas técnicas, problemas médicos, condiciones climáticas severas— contar con opciones de aterrizaje alternativas es crucial.

Por este motivo, muchas aerolíneas planifican rutas que se mantengan relativamente cerca de tierra firme o de aeropuertos certificados como alternativos. Esto se relaciona directamente con las normas ETOPS (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards), que regulan cuántos minutos puede volar un avión bimotor sin poder aterrizar de emergencia.

Mientras más remoto el trayecto, mayores son las restricciones y los costos operativos.

El rol clave del clima y los vientos

Otro elemento decisivo es el clima, especialmente la presencia de corrientes en chorro (jet streams). Estos vientos de gran altitud pueden alcanzar velocidades superiores a los 300 km/h y tienen un impacto directo en el consumo de combustible y la duración del vuelo.

Volar a favor de estos vientos permite ahorrar tiempo y millones de dólares en combustible a lo largo del año. El Atlántico Norte, en particular, ofrece condiciones más predecibles y corredores aéreos optimizados que las aerolíneas conocen y aprovechan desde hace décadas.

En cambio, el Pacífico presenta sistemas climáticos más volátiles, tormentas intensas y grandes extensiones sin infraestructura de apoyo.

Costos, logística y eficiencia operativa

Cada vuelo se planifica al detalle: consumo de combustible, tripulación, aeropuertos intermedios, mantenimiento y tiempos de descanso. Desviar una ruta para aumentar la seguridad o aprovechar mejores condiciones atmosféricas puede resultar más barato, incluso si implica recorrer más kilómetros.

Además, muchas rutas vía Atlántico conectan grandes hubs internacionales, facilitando la logística de pasajeros, carga y conexiones, algo fundamental para la rentabilidad de las aerolíneas.

Entonces, ¿los aviones realmente evitan el Pacífico?

No exactamente. Los aviones sí cruzan el Pacífico, pero lo hacen bajo condiciones muy específicas y con planificación extrema. Cuando parece que lo “rodean”, en realidad están priorizando seguridad, eficiencia y optimización del viaje, tres pilares fundamentales de la aviación moderna.

Lo que a nuestros ojos parece un largo desvío, en los cielos es una decisión calculada con precisión milimétrica.