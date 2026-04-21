Aeroparque Jorge Newbery. Foto: NA / Damián Dopacio

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) mantiene un paro nacional de 24 horas el día de hoy con movilización y protestas en aeropuertos de zonas turísticas concurridas. Por otra parte, no se descartan bloqueos en terminales en contexto del reclamo por la reapertura de paritarias y la recomposición salarial.

Habrá una concentración en las inmediaciones de Aeroparque Jorge Newbery, Costa Salguero, según advirtió el Consejo Directivo Nacional del sindicato con sus representantes de todo el país. Se prevé además otras movilizaciones en terminales áreas, protestas en organismos públicos, asambleas, radios abiertas y ruidazos.

Paro de ATE

Qué dicen los protagonistas

“Nos dictaron conciliación para no negociar. A pesar de nuestras cartas documentos, nunca nos convocaron”, reclamó la secretaria adjunta de ATE, María Mercedes Cabezas. Sumó a la protesta los despidos y recortes en el Servicio Meteorológico Nacional, el INTI y el SENASA.

“Hemos agotado todas las instancias. No nos dejan otra alternativa que profundizar todas las medidas de fuerza”, comentó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Además, afirmó que “el Gobierno hasta aquí no dio una sola señal que permita pensar que se van a reabrir las paritarias”.

Participó el gremio comandado por Rodolfo Aguiar. Foto: Twitter @Cesargarzon80

“Si no hay plata no habrá paz social. Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata”, planteó y advirtió que la conflictividad podría incrementarse si no hay respuestas a los reclamos.

“Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y, si no lo hacen, los vamos a llenar de conflictividad. Se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más”, cerró su mensaje Aguiar.

La canasta básica del trabajador supera los 2 millones de pesos

Un informa del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) difundió que la Canasta Básica del Trabajador alcanza los $2.802.755. Es decir, una familia tipo necesita el equivalente a ocho salarios mínimos para cubrir sus necesidades básicas.

El cálculo se basa en datos oficiales y contempla rubros como alimentación adecuada ($638.088); vivienda digna ($549.525); educación ($247.664); vestimenta ($143.002); salud ($340.242); transporte, esparcimiento y vacaciones ($575.931); y previsión social ($308.303).