Jubilados y pensionados: PAMI confirmó los documentos necesarios para ser atendido en un centro de salud

La obra social para jubilados y pensionados remarcó los documentos que son necesarios para acudir a guardias, consultorios o laboratorios.

PAMI. Foto: PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece distintos servicios de atención para sus afiliados. Ya sea en guardias, consultorios o laboratorios, este derecho está disponible para los jubilados y pensionados. De todos modos, para poder acceder es necesario presentar una serie de documentos.

Muchas veces, a los jubilados y pensionados se les solicita la versión digital de la credencial de PAMI. Esto produce una clara dificultad para algunas personas, ya que no todos tienen un uso simple de los dispositivos tecnológicos como el celular, sobre todo aquellos que padecen de problemas de visión.

Jubilados en Argentina. Foto: NA

Desde la obra social, se advirtió en primer lugar que no se puede negar la atención de ningún afiliado por no contar con un teléfono celular. En este contexto, dejaron en claro la documentación que se necesita para ser atendido.

PAMI: qué documentos son obligatorios para ser atendido

Según PAMI, cualquier centro de salud que trabaje con la obra social debe atender con la muestra del Documento Nacional de Identidad (DNI) y la credencial de la persona. La misma puede presentarse en su formato físico o directamente en digital, lo que le resulte más cómodo.

Credenciales vigentes del PAMI. Foto: pami.org.ar

En caso de que la credencial sea provisoria, se puede utilizar la versión que tiene código QR o el ticket que se brinda en las oficinas de PAMI.

Dónde realizar reclamos de PAMI

La obra social cuenta con distintos canales de reclamo, ya sea para denunciar el rechazo de la atención médica u otros temas vinculados al servicio. Puede que se soliciten datos que comprueben lo demandado, así como también pruebas para que el organismo avance con la investigación.

Teléfono 138 (PAMI Escucha y Responde)

Formulario de reclamos en la web oficial de PAMI

Superintendencia de Servicios de Salud

Unidad Fiscal de PAMI (UFI-PAMI)

Medicamentos PAMI Foto: PAMI

Los centros de salud exclusivos de PAMI

Hospital Bernardo Houssay (Mar del Plata)

Dirección edificio central : Juan B. Justo 1774.

Consultorios externos : Fleming 98.

Guardia externa 24h: Fleming 50.

Teléfonos útiles

Solicitud de turnos : 0800-888-2100.

Consultas oncológicas o diagnósticos: (0223) 499-1290.

Unidad Asistencial Dr. César Milstein (CABA)

Dirección principal : La Rioja 951.

Consultorios externos : Estados Unidos 3205 y Emilio Mitre 688.

Turnos: 0800-999-1100 y : 0800-999-1100 y turnos-hospitales.pami.org.ar

Policlínico PAMI I y II (Rosario)

PAMI I:

Edificio principal: Sarmiento 373.

Atención ambulatoria: Sarmiento 455/71.

Teléfonos: 0341-480-3520 / 480-3509.

PAMI II:

Dirección: Olivé 1159.

Turnos: Presencial de 7 a 13 h.

Web: turnos-hospitales.pami.org.ar.

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó)

Dirección principal : Coronel Brandsen 2898.

Guardia y consultorios : Cnel. José Segundo Roca 1400.

Turnos: 11-2120-9600 (int. 111) o de forma presencial.

Hospital PAMI (Hurlingham)

Dirección : General O’Brien 480.

Teléfono de turnos: 011 4088-5573.

Clínica PAMI (Lanús)