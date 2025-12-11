Afiliados PAMI: el envío de pañales a domicilio tiene un nuevo servicio muy valioso para jubilados

La obra social busca agilizar la información sobre los insumos higiénicos con una nueva herramienta a disposición de los afiliados. Además, recuerda que el próximo 30 de diciembre vence el plazo para renovar la orden médica de quienes ingresaron al sistema en julio.

La app MI PAMI permite realizar muchos trámites de manera online. Foto: Unsplash.

En un esfuerzo por mejorar la comunicación directa con sus afiliados, el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) anunció el lanzamiento de una nueva función clave para los beneficiarios de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD), también conocidos como pañales.

Se trata de un canal de difusión en Instagram diseñado específicamente para notificar sobre entregas, avisos importantes y actualizaciones del servicio de pañales y apósitos.

Canal de difusión de PAMI. Foto: Instagram / pami.org.ar.

Según explicaron desde el organismo, esta herramienta busca evitar que la información se pierda entre otros medios de contacto, permitiendo que las notificaciones sobre fechas y cambios operativos lleguen de manera rápida y directa al celular de los jubilados y pensionados o de sus familiares a cargo.

Atención: renovación obligatoria antes de fin de año

Más allá de la nueva herramienta digital, PAMI emitió un recordatorio crucial respecto a la continuidad del servicio. El próximo 30 de diciembre se cumplen seis meses desde la implementación del nuevo esquema de entrega domiciliaria.

Esto significa que aquellos afiliados que ingresaron al sistema el 1 de julio deben renovar su Orden Médica Electrónica (OME) antes de esa fecha para evitar interrupciones en el suministro. El trámite se realiza con el médico de cabecera.

Pañales de PAMI Foto: PAMI

Por otro lado, quienes se hayan incorporado después de julio continuarán con su esquema habitual, respetando el ciclo de seis meses desde su fecha de alta.

Cómo funciona el sistema “puerta a puerta”

El modelo actual elimina intermediarios y trámites presenciales de retiro. La entrega de los insumos se realiza directamente en el domicilio declarado por el afiliado en la base de datos de PAMI.

Costo: el servicio es totalmente gratuito.

Cantidades: la provisión mensual varía según la patología y el nivel de incontinencia, pudiendo ser de 30, 60 o 90 unidades. Si el afiliado requiere una cantidad superior, el caso es derivado al Nivel Central del instituto para una evaluación especial.

Frecuencia: las entregas se efectúan dentro de los 30 días posteriores a la entrega anterior.

Pañales del PAMI. Foto: @PAMI_org_ar

La distribución logística está a cargo de la empresa Urbano Express. Para garantizar la seguridad de los mayores, PAMI recordó puntos fundamentales a tener en cuenta al momento de recibir el pedido:

Identificación: los repartidores deben presentarse con uniforme y credencial de la empresa.

Recepción: los insumos pueden ser recibidos por cualquier persona adulta que se encuentre en el domicilio.

Datos personales: ni el personal de PAMI ni los repartidores de Urbano solicitarán datos personales, claves o información bancaria al momento de la entrega.

Con estas medidas y el nuevo canal de comunicación, la obra social busca asegurar que un insumo tan sensible como los higiénicos absorbentes llegue en tiempo y forma a quienes lo necesitan.