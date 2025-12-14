Alerta por una peligrosa bacteria en un queso cremoso de una reconocida marca: cuál es el lote afectado

El Senasa y la ANMAT activaron medidas preventivas con el fin de restablecer las condiciones sanitarias en la elaboración de estos alimentos y minimizar al máximo los riesgos para la salud de los consumidores. Qué dijo la empresa.

Queso cremoso. Foto: Freepik

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) notificaron acerca de la detección de muestras positivas de Listeria monocytogenes en un producto de La Serenísima elaborado en la provincia de Buenos Aires.

El Laboratorio Nacional de Referencia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” fue el encargado de detectar la presencia de la bacteria y notificó a las autoridades.

A partir de este hallazgo, ambos organismos activaron medidas preventivas con el fin de restablecer las condiciones sanitarias en la elaboración de estos alimentos y minimizar al máximo los riesgos para la salud de los consumidores.

El producto de La Serenísima que fue prohibido

Se trata del “Queso de pasta blanda Cremón doble crema”, de 500 gramos, correspondiente al lote 2703, con fecha de elaboración 03/07/2025 y vencimiento el 11/09/2025.

El queso fue elaborado por la firma Mastellone Hnos. S.A. en el establecimiento identificado como B-I-05184, ubicado sobre la Ruta Nacional 5, kilómetro 444, en la localidad de Trenque Lauquen.

El queso de La Serenísima contaminado. Foto: Redes Sociales.

Tras conocerse este resultado, Senasa ordenó la suspensión inmediata de la producción y la intervención de todos los lotes de quesos elaborados en el establecimiento. Asimismo, solicitó el retiro del mercado del lote afectado y la destrucción total de los productos, aplicando un criterio de máxima precaución.

Según se detalló, los muestreos ambientales realizados sobre superficies permitieron identificar el foco de contaminación, tras lo cual se implementaron las medidas correctivas necesarias para garantizar el restablecimiento de las condiciones de inocuidad. El establecimiento continuará bajo seguimiento dentro del programa de vigilancia sanitaria.

ANMAT, por su parte, advirtió que, si bien el producto actualmente se encuentra fuera del período apto para su consumo, existe un riesgo residual. En ese sentido, aprovechó a recordarle a la población que algunos consumidores podrían haber conservado el queso más allá de su fecha de vencimiento mediante congelación o almacenamiento en freezer, lo que implicaría un potencial riesgo sanitario.

La Serenísim. Foto: Archivo

La postura de Mastellone

Si bien desde la compañía informaron que “las contramuestras oficiales tomadas en conjunto con la autoridad sanitaria oportunamente, dieron negativo”, añadieron: “Activamos el protocolo de contingencia previsto, en coordinación con la autoridad sanitaria, y se procedió al recupero y decomiso preventivo del lote involucrado”.

Dicho protocolo incluyó la interrupción de la elaboración durante dos semanas de la línea de producción correspondiente, durante las cuales se continuaron con medidas de control previo a reanudar la operación, confirmando la calidad y seguridad del producto.

“La compañía trabaja permanentemente con la autoridad sanitaria procurando asegurar que todos los productos liberados al mercado se encuentren en condiciones óptimas, para su comercialización y consumo”, subrayaron, para luego agregar que “Mastellone Hnos, aplica los más estrictos estándares de calidad e inocuidad tanto nacionales como internacionales”, apoyados por sus 19 laboratorios y su personal especializado “que realiza múltiples análisis diarios desde la llegada de la materia prima hasta el producto final, asegurando que todos los productos elaborados cumplen con los más estrictos controles”.

¿Qué consecuencias para la salud tiene la bacteria detectada en el queso de La Serenísima?

Desde el Gobierno detallaron que el consumo de alimentos contaminados con Listeria monocytogenes puede provocar listeriosis, una enfermedad que puede presentar síntomas leves o graves.

Esta bacteria está presente en el agua y el suelo y tiene la particularidad de crecer incluso a temperaturas de refrigeración, aunque se elimina mediante una correcta cocción.

Síntomas y dónde se encuentra

Sus síntomas son variables e incluyen escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea y dolor abdominal. En casos más severos puede derivar en meningitis, septicemia y abortos en mujeres embarazadas. El período máximo de incubación puede alcanzar los 70 días, con un promedio de tres semanas.

Los alimentos más frecuentemente asociados a brotes son fiambres, embutidos, lácteos elaborados con leche no pasteurizada, vegetales crudos y pescados crudos o ahumados.