Un peligro en nuestro desayuno: ANMAT prohibió la venta de reconocidas marcas de café

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica emitió una resolución tras detectar registros sanitarios falsos o inexistentes en los productos afectados.

El café elimina los malos hogares de un hogar. Foto: Freepik.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y venta de distintos cafés, producto de que presentaban riesgos para la salud de los consumidores.

El organismo, tras una investigación, comprobó que un total de siete productos de café presentaban en sus envases registros sanitarios falsos o inexistentes. De esta manera, se emitió una orden que rige en toda la Argentina, así como también las plataformas online.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Foto: NA

Además, la prohibición impacta sobre todas las presentaciones, lotes y fechas de vencimiento de las marcas afectadas.

ANMAT: las marcas de café que fueron prohibidos por ser un riesgo para la salud

Según la Disposición 8385/2025, publicada en el Boletín Oficial, se prohibió la venta y consumo de los productos de las marcas Caffé del Doge, Café Sol, Caffé del Ponte Rialto y Expresso Café Crema.

Uno de los cafés prohibidos por la ANMAT. Foto: ANMAT

La investigación tuvo su inicio luego de una denuncia que se realizó ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL). La misma se produjo a raíz del producto “Puro café espresso estilo italiano tostado natural en grano, Doge Rosso Blend”, donde la verificación reveló que el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) y el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) que aparecían en el envase no existían.

ANMAT: investigación sobre las empresas afectadas

Además, en los operativos que se realizaron a raíz de la investigación también se descubrió que las plantas involucradas no tenían la habilitación sanitaria. Por esto mismo, se considera que el consumo de estos productos puede representar un peligro para la salud.

Uno de los cafés prohibidos por la ANMAT. Foto: ANMAT

Como si fuera poco, también se fraccionaba café para distintas marcas, donde también se utilizaban números de registros sanitarios que correspondían a otros productos. El organismo consideró a estos cafés como “apócrifos”, por lo que se prohibieron.

La disposición publicada este jueves 13 de noviembre por la ANMAT también pide el comienzo de un sumario sanitario sobre la empresa “Caffé del Doge Argentina - Il Caffé di Venezia - Junio 1995 SRL”, que tiene su domicilio en Ciudad de Buenos Aires. Además, también se investiga al titular de “Café Sol”, ubicado en San Justo, conurbano bonaerense.