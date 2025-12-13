ANMAT y Senasa prohibieron un queso cremoso de primera marca: hallaron una peligrosa bacteria que causa daños en la salud

La medida se aplicó porque el queso en cuestión está contaminado con una bacteria. ¿De qué marca se trata?

Anmat y Senasa alertaron sobre la presencia de una bacteria en un reconocido queso. Foto: Unsplash.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) notificaron acerca de la detección de muestras positivas de Listeria monocytogenes en un producto de una reconocidísima marca de lácteos elaborado en un establecimiento de la provincia de Buenos Aires.

A partir de este hallazgo, ambos organismos activaron medidas preventivas con el fin de restablecer las condiciones sanitarias en la elaboración de estos alimentos y minimizar al máximo los riesgos para la salud de los consumidores.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Foto: NA

El producto de una primera marca que fue prohibido

Se trata de la reconocidísima marca La Serenísima y el producto damnificado es el “Queso de pasta blanda Cremón doble crema”, de 500 gramos, correspondiente al lote 2703, con fecha de elaboración 03/07/2025 y vencimiento el 11/09/2025.

El queso fue elaborado por la firma Mastellone Hnos. S.A. en el establecimiento identificado como B-I-05184, ubicado sobre la Ruta Nacional 5, kilómetro 444, en la localidad de Trenque Lauquen.

El queso de La Serenísima contaminado. Foto: Redes Sociales.

El Laboratorio Nacional de Referencia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” fue el encargado de detectar la presencia de la bacteria y notificó a las autoridades.

Tras conocerse este resultado, Senasa ordenó la suspensión inmediata de la producción y la intervención de todos los lotes de quesos elaborados en el establecimiento.

Asimismo, solicitó el retiro del mercado del lote afectado y la destrucción total de los productos, aplicando un criterio de máxima precaución.

Según se detalló, los muestreos ambientales realizados sobre superficies permitieron identificar el foco de contaminación, tras lo cual se implementaron las medidas correctivas necesarias para garantizar el restablecimiento de las condiciones de inocuidad. El establecimiento continuará bajo seguimiento dentro del programa de vigilancia sanitaria.

ANMAT, por su parte, advirtió que, si bien el producto actualmente se encuentra fuera del período apto para su consumo, existe un riesgo residual. En ese sentido, aprovechó a recordarle a la población -en especial a personas inmunosuprimidas y a mujeres embarazadas- que algunos consumidores podrían haber conservado el queso más allá de su fecha de vencimiento mediante congelación o almacenamiento en freezer, lo que implicaría un potencial riesgo sanitario.

¿Qué consecuencias para la salud tiene la bacteria detectada en un lote de quesos de La Serenísima?

Desde el Gobierno nacional detallaron que el consumo de alimentos contaminados con Listeria monocytogenes puede provocar listeriosis, una enfermedad que puede presentar síntomas leves o graves.

Esta bacteria está presente en el agua y el suelo y tiene la particularidad de crecer incluso a temperaturas de refrigeración, aunque se elimina mediante una correcta cocción.

Esta bacteria puede traer severas consecuencias para la salud.

Los alimentos más frecuentemente asociados a brotes son fiambres, embutidos, lácteos elaborados con leche no pasteurizada, vegetales crudos y pescados crudos o ahumados.

Los síntomas de la listeriosis son variables e incluyen escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea y dolor abdominal. En casos más severos puede derivar en meningitis, septicemia y abortos en mujeres embarazadas. El período máximo de incubación puede alcanzar los 70 días, con un promedio de tres semanas.