Apoderados ANSES: cómo designar un representante para trámites y cobros de jubilados y pensionados

El organismo recordó que jubilados y pensionados pueden nombrar un apoderado para realizar gestiones y cobrar haberes en su nombre. La medida es clave para quienes no pueden movilizarse y se da en el marco de los pagos de diciembre 2025.

ANSES recordó cómo designar un representante para trámites y cobros. Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le recordó a sus afiliados, jubilados y pensionados, que tienen la posibilidad de designar un representante para llevar a cabo trámites y cobros a su nombre.

Esta opción, pensada para aquellos que se encuentran imposibilitados de movilizarse por diversas razones, contempla la figura de un representante especial por tiempo determinado en situaciones puntuales.

Este recordatorio se da en el marco del calendario de pagos de diciembre de 2025, que incluye un aumento del 2,34%, junto con el bono extraordinario de $70.000, además del pago de la segunda cuota del aguinaldo.

ANSES recordó cómo designar un representante para trámites y cobros. Foto: NA

El incremento alcanza tanto a jubilaciones mínimas y máximas como a las Pensiones No Contributivas (PNC) y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

¿Cómo designar un representante para hacer trámites en ANSES?

Para poder designar un apoderado familiar o un representante institucional, la forma es reunir la documentación correspondiente, que va variando según el tipo de apoderado.

En el caso de un familiar, se tiene que presentar el DNI y la documentación que acredite el parentesco.

Para un conviviente previsional, la relación debe estar previamente registrada. En el caso de designar a un banco, se requiere la Carta Poder firmada y sellada por una autoridad bancaria.

En caso de que se involucren tutores, apoyos legales o curadores, se necesita la sentencia judicial correspondiente, mientras que los abogados deben presentar credencial vigente.

Una vez se reúne esta documentación, el titular puede solicitar un turno mediante la app “Mi Anses”, o a través de la página web oficial, o también acudir de manera presencial a una sucursal del organismo.

ANSES recordó cómo designar un representante para trámites y cobros. Foto: NA.

En caso de que el apoderado designado sea un familiar, no es obligatorio sacar turno previo.

Existen dos tipos de representantes que pueden designarse: apoderados para trámites y apoderados para cobro. Por supuesto, en ambos casos, la persona designada debe ser mayor de 18 años.

En tanto, los jubilados y pensionados que residen en el exterior pueden otorgar poder a bancos habilitados para realizar giros internacionales, entre ellos el Banco Nación, Banco Ciudad, Patagonia, Credicoop, Banco Piano y Banco Comafi.