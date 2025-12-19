Punta Mogotes: quedó inaugurado el nuevo puente Mirador Sur

Con la presencia de Luis Barrionuevo, secretario general de los gastronómicos, el nuevo puente Mirador Sur abrió al público en Punta Mogotes, Mar del Plata.

El corte de cintas estuvo a cargo Barrionuevo, quien lideró la recorrida inaugural del puente junto a autoridades e invitados. Foto: Diario La Capital de Mar del Plata

Con una ceremonia especial y la presencia de autoridades y vecinos, se inauguró el puente Mirador Sur en el barrio de Punta Mogotes, en el partido de General Pueyrredón. El acto marcó la finalización de una obra esperada por la comunidad, que busca facilitar el tránsito peatonal y ofrecer un nuevo espacio de disfrute sobre el paisaje costero.

Durante la velada, que contó con la participación de representantes del Gobierno municipal y de diferentes instituciones locales, se destacó la importancia del nuevo puente como un punto de encuentro y de conexión para quienes visitan la zona, así como para los habitantes de la ciudad que frecuentan el sector. El entorno fue preparado para recibir a cientos de asistentes que se acercaron para ser parte del evento.

El proyecto fue llevado a cabo bajo la dirección del secretario general de la Unión de los Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina a nivel nacional, José Luis Barrionuevo, y su equipo. El evento se realizó en el Casino, con música en vivo y el agasajo de los invitados, y el corte de cintas estuvo a cargo Barrionuevo, quien lideró la recorrida inaugural del puente junto a autoridades e invitados, entre ellos, el empresario Florencio Aldrey y el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof.

El puente Mirador Sur se erige como una estructura que permite una mejor vinculación entre distintos tramos del paseo costero, ofreciendo vistas panorámicas del mar y amplificando las oportunidades de integración urbanística de Punta Mogotes con el resto de la ciudad. Se destacó que la obra no solo cumple una función funcional, sino que también potencia el atractivo turístico del sector.

En la inauguración, el intendente destacó que el proyecto responde a una solicitud de los vecinos y añadió que la finalización de la obra representa “un paso más en el desarrollo de nuestra ciudad”. A lo largo de la noche, hubo discursos, recorridos por la estructura y un clima festivo entre los presentes.

El puente Mirador Sur se suma a otras intervenciones urbanas que han tenido lugar en la costa, con el objetivo de consolidar a Punta Mogotes como un punto de referencia para actividades recreativas, culturales y de esparcimiento para marplatenses y turistas por igual.

La obra fue bien recibida por residentes y visitantes, quienes valoraron tanto la estética de la construcción como el impacto positivo en la conectividad del espacio público, contribuyendo a una nueva experiencia de disfrute urbano frente al mar.