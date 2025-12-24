Temporada en Mar del Plata: el alarmante dato sobre el agua antes de las vacaciones 2026

Un registro tomado días atrás revela un inquietante dato sobre la temperatura del agua. Los detalles, en la nota.

Mar del Plata. Foto: NA

Mar del Plata es uno de los sitios más elegidos para las vacaciones de verano. Sin embargo, un dato con respecto al agua del mar resulta muy inquietante.

Según lo informado días atrás, el pasado jueves 18 de diciembre se registró una temperatura de 20°C en el agua de Punta Mogotes, el sitio donde mayor calor presenta el mar.

Vacaciones de verano en la Costa Atlántica. Foto: NA (José Scalzo)

Esta cifra resulta alarmante ya que está casi dos grados por encima del promedio histórico que tiene el mes de diciembre, que se ubica en 18,2°C.

La Agencia Noticias Argentinas indicó que, si bien está dentro del rango estacional, se estima que en enero superará los récords a nivel histórico.

De acuerdo al registro histórico, el mar más cálido para esta misma fecha se observó en 2013, con 21°C, mientras que el valor más bajo se midió en 2024, cuando llegó a 17,3°C. En diciembre, la temperatura mínima histórica del agua en Punta Mogotes fue de 15,4°C, y la máxima alcanzó 21,3°C.

Un sorteo espectacular en Mar del Plata. Foto: Punta Mogotes

Mar del Plata: cómo impacta en la temporada de playa

La temporada de turistas en Punta Mogotes se extiende de enero a marzo, los meses en los que el agua del mar se mantiene por encima de los 20°C, una condición considerada adecuada para meterse al mar de manera cómoda y prolongada.

En términos estacionales, la temperatura media del agua en la zona registra los siguientes valores:

Invierno : 11,2°C

Primavera : 13,3°C

Verano : 19,9°C

Otoño: 18°C

Estos datos confirman que el incremento observado actualmente se enmarca dentro del comportamiento habitual previo al inicio pleno de la temporada alta.

Vacaciones en Mar del Plata 2026: ¿cuánto cuesta viajar a La Feliz en auto, micro y tren?

Si se elige la comodidad de viajar en auto a Mar del Plata, hay que tener en cuenta que ciertos costos del viaje no son inmediatos, como por ejemplo el tema del kilometraje, el desgaste de las llantas y en general del automóvil.

La Ruta 2, un clásico para ir a Mar del Plata. Foto: NA

Lo que sí se puede calcular es cuánto se puede gastar de combustible. Por ejemplo, a una velocidad superior a los 100 km/h con un motor 1.4 ó 1.6, el gasto es de 30 litros por tramo, lo que equivale a un costo cercano a los $50 mil, sin cargar el combustible de mayor calidad.

A este costo hay que sumarle los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata (si se viaja desde Buenos Aires y alrededores), que tienen un costo de $4.000.

Luego hay que contabilizar la Autovía 2, donde hay dos peajes más: el de Samborombón y el de Maipú, y cada uno tiene un costo de $6.500, sumando un total de $13.000.