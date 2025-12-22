SanCor Salud: innovar para estar más cerca

Tecnología, inteligencia artificial y cercanía humana se integran en una forma de innovar que pone a las personas en el centro de la experiencia de salud.

SanCor Salud Foto: Prensa

En un contexto donde la tecnología avanza a una velocidad sin precedentes y redefine la manera en que las personas se vinculan con los servicios, SanCor Salud impulsa un modelo de innovación que busca ir más allá de lo digital. Un enfoque que integra inteligencia artificial con inteligencia emocional y que se apoya en una convicción clara: la verdadera innovación es la que acerca y cuida con humanidad.

Para la compañía, innovar no significa solo incorporar herramientas tecnológicas, sino repensar integralmente la experiencia de las más de 860.000 personas que le confían el cuidado de su bienestar, combinando agilidad, autonomía y acompañamiento. En ese camino, la autogestión se volvió un eje central: actualmente, el 68% de los contactos se resuelven a través de canales digitales como la app SanCor Salud UP!, la web y WhatsApp.

La incorporación de WhatsApp conversacional con inteligencia artificial generativa marcó uno de los hitos más relevantes del último tiempo para el Grupo. Esta herramienta permite interpretar solicitudes y brindar respuestas rápidas, facilitando gestiones cotidianas de manera simple y accesible, en un entorno familiar para los usuarios. Al mismo tiempo, reafirma un principio que la empresa sostiene desde sus orígenes: la tecnología organiza y agiliza, pero nunca reemplaza la presencia humana.

SanCor Salud Foto: Prensa

En ese ecosistema, SanCor Salud UP! funciona como el corazón de la autogestión inteligente. Autorizaciones, reintegros, medicación crónica, credencial digital y gestión de datos personales conviven en una plataforma que evoluciona de forma sostenida, con flujos más simples, lenguaje claro y altos estándares de seguridad para proteger la información sensible.

Esta transformación digital se apoya en una visión más amplia: entender la innovación como una cultura organizacional, basada en el aprendizaje continuo, la adaptación y la mejora constante. Una cultura que busca dar respuestas eficientes sin perder la escucha, la empatía y la cercanía en cada punto de contacto.

Con una mirada puesta en el futuro, la compañía avanza hacia un modelo donde la tecnología resuelve y las personas acompañan. Un equilibrio que define su manera de crecer y de vincularse con la comunidad.

Porque innovar no es cambiar por cambiar. Innovar es conocer mejor a las personas para cuidarlas mejor. Y en ese camino, SanCor Salud reafirma su compromiso con una salud cada vez más cercana, accesible y humanamente inteligente.