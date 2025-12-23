Más controles en la ruta: el novedoso sistema de colocación de multas para la temporada 2026

Las autoridades bonaerenses informaron que se sumará la tecnología para detectar infracciones que pueden derivar en accidentes y choques mortales.

Control de tránsito. Foto: Prensa Municipalidad de Salta.

La llegada de las vacaciones de verano 2026 genera mucha expectativa en las familias. Sin embargo, hay que tener en cuenta distintas cuestiones a la hora de salir a la ruta en Buenos Aires, ya que la nueva temporada traerá un novedoso sistema de colocación de multas por las infracciones de tránsito.

Durante este lunes, el gobierno de Buenos Aires, que encabeza Axel Kicillof, anunció que habrá un importante operativo de control vehicular durante la temporada 2026.

Controles de tránsito; multas. Foto: argentina.gob.ar

Esto incluye mayor cantidad de controles, que buscarán detectar de mejor manera las infracciones que pueden derivar en choques o accidentes fatales.

Se suman drones a los controles de tránsito en Buenos Aires

Carlos Bianco, ministro de Gobierno, indicó que se utilizarán drones dentro de las rutas del Sistema Vial Integrado del Atlántico, con el objetivo de hallar infracciones al volante. Algunos ejemplos dados fueron el uso del celular, así como también el no uso del cinturón de seguridad.

Carlos Bianco, jefe de gabinete bonaerense, Foto captura Youtube

“Tanto Transporte como Aubasa llevarán adelante distintos operativos en puntos fijos a lo largo de todas las rutas del Atlántico, como se viene haciendo en otras temporadas”, comentó en primer lugar.

Bianco sumó sobre la novedad: “Este verano se agregará el uso de drones e inteligencia artificial; se suma esta tecnología para identificar a aquellos que, en lugar de manejar con las dos manos, están distraídos mirando el celular o no tienen colocado el cinturón de seguridad”.

Claro que esto se agregará a los controles habituales, que se desplegarán en puntos estratégicos de las rutas bonaerenses. La incorporación de la tecnología dará más herramientas para hallar infracciones.

Control de tránsito; multas. Foto: NA.

El Gobierno bonaerense seguirá atento a los controles de tránsito, monitorio de los corredores, la asistencia de emergencia y siniestros viales.

Además, se mencionó el control del transporte de pasajeros, que tendrá una fiscalización del transporte interjurisdiccional, con operativos a desarrollar tanto en la ruta como en las terminales.

