Qué documentos son obligatorios para salir a la ruta en diciembre 2025 y así evitar multas

Cómo presentarla tras los cambios digitales y qué tener en cuenta para viajar sin contratiempos, según la Ley Nacional de Tránsito.

Qué documentos son obligatorios tener para circular. Foto: NA

Con el fin de año a la vuelta de la esquina, la segunda mitad de diciembre se convierte en uno de los momentos de mayor movimiento en las rutas argentinas. El comienzo de las vacaciones de verano y los viajes por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo generan un flujo de vehículos muy por encima de lo habitual.

Este aumento del tránsito implica también una mayor presencia de controles viales y policiales en accesos, rutas nacionales y provinciales, lo que vuelve indispensable llevar toda la documentación obligatoria en regla para evitar sanciones o la detención del viaje.

La implementación de la Licencia Nacional de Conducir digital y la eliminación de la tradicional cédula azul, reemplazada por una autorización de manejo a través de la App Mi Argentina, también cambió la forma de mostrar los documentos.

Es obligatorio tener el DNI físico a la hora de circular. Foto: NA.

Pero más allá de estos cambios de formato, los documentos exigibles para poder circular no se modificaron y siguen siendo los establecidos por la Ley Nacional de Tránsito 24.499, salvo con que cada provincia puede sumar requisitos propios, dado que las jurisdicciones conservan autonomía en materia de tránsito.

¿Qué documentos son obligatorios tener al salir a la ruta?

Es fundamental contar con toda la documentación en regla a la hora de salir a la ruta. Esto incluye también tener el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y llevarlo en formato físico. No exhibirlo durante un control implica una infracción.

También es fundamental contar con la Licencia Nacional de Conducir válida, la cual es la digital, que está disponible en la App Mi Argentina.

Es obligatoria también la Licencia de Conducir. Foto: Argentina.gob.ar

Cabe recordar que este carnet no tiene vencimiento físico y cuenta con un código QR que se renueva automáticamente cada 24 horas. Hay que tener en cuenta que la licencia debe haber sido emitida por la misma jurisdicción en la que figura el domicilio del DNI, dado que la discrepancia puede derivar en sanciones o incluso en la retención del carnet.

Otro documento que resulta indispensable es la cédula de identificación del automotor, conocida como cédula verde. Si bien hoy puede exhibirse de manera digital, en algunas provincias aún se exige su formato físico. Por ello siempre es recomendable llevarla de esta manera.

Se debe circular con la patente en perfecto estado. Foto: NA.

Por supuesto, en caso de no ser el titular del vehículo, es obligatorio contar con la autorización de manejo digital.

También es obligatorio presentar la constancia de seguro automotor vigente, donde se detalle el tipo de cobertura.

Generalmente, se acepta en formato digital, aunque llevar impreso el último comprobante de pago puede resultar útil ante controles más estrictos. La oblea de VTV o RTO, correctamente colocada en el parabrisas y vigente, es otro requisito esencial.

Finalmente, si bien no se exige a nivel nacional, en algunas provincias se puede pedir que se acredite el pago de la patente, por lo que siempre es recomendable llevar el comprobante de pago último.

A esto se suma la obligación de contar con chapas patente metálicas legibles y reglamentarias.