Atención conductores: cuánto cuestan las multas por circular sin documentación en rutas argentinas

La Agencia Nacional de Seguridad Vial reforzó los operativos en todo el país y recordó cuáles son los papeles exigidos y los montos de las sanciones. Los detalles.

Controles viales 2025: multas, montos y documentos obligatorios para circular sin sanciones. Foto: NA.

Con la llegada del verano y el consecuente aumento del tránsito en rutas, autopistas y accesos a los principales centros turísticos del país, las autoridades nacionales reforzaron los controles viales y recordaron la importancia de circular con toda la documentación obligatoria.

En este contexto, la Secretaría de Transporte dio a conocer los montos actualizados de las multas que se aplican a quienes no cumplan con los requisitos legales al conducir.

Controles viales 2025: multas, montos y documentos obligatorios para circular sin sanciones. Foto: Prensa Municipalidad de Salta.

La medida se enmarca en una estrategia integral de prevención de siniestros viales impulsada por el Ministerio de Economía, que pone el foco tanto en el estado de los vehículos como en la responsabilidad de los conductores.

Según datos oficiales, durante 2025 la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) llevó adelante 83.611 operativos de control en todo el país, en los que se fiscalizaron más de 3,5 millones de vehículos. Como resultado, se labraron 108.453 actas de infracción, muchas de ellas vinculadas a la falta de documentación obligatoria.

Desde la ANSV advirtieron que estas faltas no son meramente administrativas. Circular sin los papeles correspondientes puede derivar en consecuencias graves, como la retención del rodado, la inhabilitación para continuar el viaje y sanciones económicas que impactan de manera significativa en el bolsillo de los conductores.

Controles viales 2025: multas, montos y documentos obligatorios para circular sin sanciones. Foto: Agencia Nacional de Seguridad Vial

Multas por cada tipo de falta de documentación

No portar la cédula del vehículo : constituye una infracción que puede derivar en la retención del rodado. La multa establecida es de $45.000 .

No contar con licencia de conducir vigente : el conductor queda inhabilitado para continuar circulando. La sanción económica asciende a $257.000 .

Circular sin póliza de seguro obligatoria : además de la infracción, puede implicar la retención de la licencia y del vehículo. La multa es de $257.000 .

Alcoholemia positiva : se trata de una falta grave que conlleva la retención inmediata de la licencia y la imposibilidad de continuar el viaje. El monto de la multa alcanza los $1.750.000 .

Circular sin patente o con la patente adulterada : es considerada una infracción grave. En caso de tener elementos agregados, el conductor debe retirarlos. La multa es de $257.000 .

No tener la RTO o VTV vigente: implica infracción y puede derivar en la retención de la licencia. El valor de la multa es de $257.000.

Controles viales 2025: multas, montos y documentos obligatorios para circular sin sanciones. Foto: NA.

Las autoridades remarcan que estos controles se intensifican especialmente durante los meses de verano, cuando millones de personas se trasladan por rutas nacionales y provinciales para disfrutar de sus vacaciones. En ese sentido, subrayan que llevar la documentación obligatoria no es un simple trámite, sino una responsabilidad legal y una herramienta clave para garantizar la seguridad vial.

Antes de emprender cualquier viaje, se recomienda verificar que se cuente con la licencia de conducir vigente, la cédula verde o azul correspondiente, el comprobante de seguro actualizado y la constancia de la Revisión Técnica Obligatoria o Verificación Técnica Vehicular.