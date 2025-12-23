Nunca regales estos objetos para Navidad: las cosas que hay que evitar porque atraen malas energías, según el Feng Shui

Hay regalos que suelen elegirse casi por costumbre. Sin embargo, según la filosofía china, algunos de estos obsequios conviene evitarlos, ya que podrían atraer malas energías. A continuación, te contamos cuáles son y por qué.

Nunca regales estos objetos para Navidad. Foto: Freepik.

Se acerca la Navidad, todos se apuran para comprar los obsequios y algunos todavía no saben qué regalar. Si todavía no te decidiste, el Feng Shui compartió qué cosas no debes dar, ya que atraerán malas energías. Por eso, si querés pasar unas fiestas con buenas vibras y armonías, esta información es para vos.

Y es que el Feng Shui está siempre presente en el día a día, en la decoración del hogar y en cientos de rituales que nos ayudan a conseguir abundancia, prosperidad, buena energía y equilibrio.

Regalos navideños. Foto: Unsplash.

Ahora bien, la filosofía china da ciertos consejos que son claves para el día a día. Este es el caso de las fiestas de fin de año y de aquellos regalos de Navidad que pueden hacerse y cuáles no por distintos motivos.

Una por una: las cosas que hay que evitar regalar según el Feng Shui

Relojes

Se los relaciona a las despedidas y también a la muerte. Es por eso que si se recibe un reloj como regalo puede ser un mensaje de que la relación está llegando a su fin.

No hay que regalar relojes para Navidad. Foto: Unsplash.

Objetos afilados

También, recomienda no regalar objetos afilados como cuchillos y tijeras, porque representan agresión y la violencia. Se cree que pueden dañar la amistad o el vínculo que haya.

No hay que regalar objetos afilados para Navidad. Foto: Unsplash.

Corbatas

Se la asocia a la formalidad y las estructuras, por lo que regalarlas es un mensaje de que esa persona es algo aburrida. También atraen mala suerte y tristeza.

No hay que regalar cuchillos para Navidad. Foto: Unsplash.

Plantas con espinas

Según el Feng Shui, este tipo de plantas simbolizan el dolor y el conflicto, y pueden generar una energía tensa en los ambientes. Además de representar el sufrimiento, se cree que sus espinas actúan como una barrera que bloquea las buenas vibras.

No hay que regalar plantas con espinas para Navidad. Foto: Unsplash.

Animales disecados

Este tipo de objetos están asociados a la muerte y a energías densas. Al tratarse de figuras sin vida, se cree que transmiten una sensación de oscuridad y estancamiento, poco compatible con la armonía y el equilibrio que se busca atraer al hogar, especialmente a través de un regalo.

Calaveras o ropa con calaveras

No hay que regalar calaveras para Navidad. Foto: Unsplash.

No se deben regalar calaveras porque, para algunas creencias, simbolizan la muerte, la mala suerte o que se le está deseando un espacio en el inframundo a la persona