La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese. Foto: Reuters (Hollie Adams)

En un contexto global marcado por la volatilidad energética y las tensiones geopolíticas, Australia y Japón decidieron profundizar su alianza estratégica con un acuerdo centrado en energía y minerales críticos, dos pilares clave para la seguridad económica en el siglo XXI. El entendimiento se selló en Canberra, durante la visita oficial de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien mantuvo un encuentro bilateral con su par australiano, Anthony Albanese.

La iniciativa llega pocas semanas después de un acuerdo en materia de defensa entre ambos países y busca consolidar una relación que ya es central para el abastecimiento energético de Japón. Según cifras oficiales, Australia provee cerca de un tercio de la demanda energética japonesa y se posiciona como su principal suministrador de Gas Natural Licuado (GNL), un recurso clave en momentos de incertidumbre sobre los mercados globales.

Acuerdo entre Australia y Japón: claves para garantizar la seguridad energética global

Uno de los ejes principales del acuerdo es garantizar la estabilidad en el flujo de combustibles. En una declaración conjunta, ambos gobiernos se comprometieron a sostener el comercio abierto de energía, en un mundo donde los cortes de suministro y las tensiones en regiones como Medio Oriente generan creciente preocupación.

Australia y Japón decidieron profundizar su alianza estratégica con un acuerdo centrado en energía y minerales críticos. Foto: Unsplash

“Estamos tomando medidas para proteger nuestras economías frente a futuros shocks e incertidumbre económica”, afirmó Albanese, quien remarcó que el fortalecimiento de las cadenas de suministro permitirá construir sistemas “más seguros y resilientes”, con impacto directo en empresas y consumidores.

El intercambio energético entre ambos países es complementario: mientras Australia exporta grandes volúmenes de GNL, Japón abastece al mercado australiano con combustibles refinados, incluido el diésel. Sin embargo, las recientes disrupciones en el sistema energético global encendieron alertas sobre la necesidad de reforzar estos vínculos.

Minerales críticos: el eje estratégico del acuerdo entre Australia y Japón

Más allá de la energía, el acuerdo pone especial énfasis en el desarrollo de minerales críticos, insumos esenciales para la transición hacia energías limpias y la industria tecnológica. En ese marco, se firmó una declaración específica que eleva este sector a una prioridad dentro de la relación bilateral.

Australia provee un tercio de la demanda energética japonesa y se posiciona como su principal suministrador de GNL. Foto: Unsplash

Australia anunció que destinará hasta 1.300 millones de dólares australianos para respaldar proyectos con participación japonesa, con el objetivo de expandir su capacidad de producción, procesamiento y refinación. Entre los recursos incluidos se destacan: el galio, grafito, níquel, la fluorita y las tierras raras, fundamentales para la fabricación de baterías, dispositivos electrónicos y tecnologías vinculadas a energías renovables.

“Japón fue un socio de larga data en el desarrollo de nuestro sector de minerales críticos. Esta colaboración nos permitirá atraer más inversiones, generar empleo y fortalecer nuestras capacidades productivas”, señaló Albanese en un comunicado oficial.

Asia busca diversificar proveedores energéticos y reducir riesgos de suministro

El avance de este acuerdo se inscribe en una tendencia más amplia dentro de Asia, donde varios países buscan reducir su exposición a interrupciones en el suministro energético y de insumos estratégicos. En esa línea, la gira de Takaichi incluyó también Vietnam, donde se discutieron iniciativas similares con naciones del sudeste asiático.

Australia exporta grandes volúmenes de GNL y Japón abastece al mercado australiano con combustibles refinados. Foto: Unsplash

La estrategia apunta a diversificar proveedores y fortalecer cadenas regionales, en un contexto donde la seguridad económica gana protagonismo en la agenda internacional. Según reportó ‘Reuters’, este enfoque responde tanto a factores geopolíticos como a la creciente demanda de recursos clave para la transición energética.

Inversiones en GNL y tensiones en el sector energético australiano

En paralelo, empresas japonesas siguen de cerca la evolución del sector energético australiano, especialmente la industria del GNL. Factores como conflictos laborales en instalaciones y debates internos sobre posibles aumentos impositivos a las exportaciones generan incertidumbre en el mercado.

Aun así, el fortalecimiento del vínculo entre Australia y Japón aparece como una señal clara de cooperación en un escenario global fragmentado. La apuesta conjunta por la energía y los minerales críticos no solo busca garantizar el abastecimiento, sino también posicionar a ambos países como actores clave en las cadenas de valor del futuro.