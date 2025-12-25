Remodelación completa del Luna Park: los detalles de los cambios en la estructura del icónico estadio

El Luna Park será sometido a una renovación integral que modernizará su infraestructura sin perder su identidad histórica. Su reapertura está prevista para 2027 e incluirá más capacidad, mejoras acústicas, espacios VIP y un museo dedicado a su legado.

El Luna Park será remodelado. Foto: Instagram @lunaparkstadium

El emblemático Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires, declarado Monumento Histórico Nacional en 2007, vivirá tiempos de renovación integral que acabarán transformando su infraestructura y la modernizarán. DF Entertainment, junto a su socio Live Nation, serán los encargados de llevar a cabo este transformador proyecto que revitalizará al estadio y asegurará su vigencia para las próximas décadas.

Se remodelará el Luna Park. Foto: archivo NA/Juan Vargas.

¿Cómo será la renovación integral del Luna Park?

La reapertura del Luna Park está pensada para fines del 2027, que anticiparán los festejos por su centenario en el año 2032. El proyecto busca incrementar la capacidad del estadio sin alterar su icónica fachada ni los elementos arquitectónicos originales, lo que haría conservar su identidad, algo que lo hizo ser uno de los estadios más reconocidos en el mundo.

La renovación se llevará a cabo con el equipo internacional de desarrollo de venues de Live Nation y destacados estudios argentinos de arquitectura e ingeniería. Tras un análisis exhaustivo del edificio, se planificó una restauración que conservará fachadas y cartelería histórica, manteniendo viva la memoria del Luna Park en el paisaje urbano.

Entre las principales innovaciones se destaca la creación de un Museo del Luna Park, que rendirá homenaje a su historia y a los grandes espectáculos que albergó. También se mejorará la acústica y la visibilidad para optimizar la experiencia de cada evento.

La gran cantidad de remodelaciones que tendrá el Luna Park. Foto: Instagram @lunaparkstadium

Asimismo, se ampliarán las áreas gastronómicas y los espacios VIP, se incorporarán nuevos camarines y zonas técnicas, y se habilitarán palcos y experiencias premium. El proyecto contempla también la construcción de un nuevo estacionamiento y un diseño optimizado de ingresos y egresos para mejorar el flujo de público y permitir una mayor capacidad de espectadores.

Con estas obras, la proyección del Luna Park es la de uno de los escenarios más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, destinado a conciertos, eventos deportivos y espectáculos culturales, lo que consolida su legado histórico y cultural.

Fue inaugurado en 1932 como un estadio de boxeo y pronto se convirtió en un recinto icónico de América Latina. Entre sus presentaciones más emblemáticas hay que incluir una de Frank Sinatra, otra de Luciano Pavarotti, también Mercedes Sosa, Astor Piazzolla, entre otros.

Frank Sinatra en el Luna Park. Foto: Revista Gente

Además, albergó peleas de boxeo históricas como la de Ringo Bonavena, Carlos Monzón y José María Gatica, y eventos memorables como la visita de Juan Pablo II en 1987.