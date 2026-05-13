Aquellos que sean deudores de la cuota alimentaria no podrán entrar a las canchas. Foto: Ronda

El Gobierno nacional oficializó este miércoles 13 de mayo una modificación en el programa Tribuna Segura, que impedirá el ingreso a las canchas de fútbol a quienes figuren en registros de deudores alimentarios. La medida fue confirmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien sostuvo que “el que no cumple con sus hijos, afuera de las canchas”, en referencia a la nueva política que ya comenzó a regir en todo el país.

La disposición fue oficializada a través de la Resolución N° 429/2026, publicada en el Boletín Oficial, y amplía los criterios de exclusión de los espectáculos deportivos. A partir de ahora, las personas incluidas en el Registro Público de Alimentantes Morosos, o sus equivalentes provinciales, podrán ser alcanzadas por restricciones de acceso a estadios de fútbol y otros eventos deportivos masivos.

La idea es limitar el ingreso de aquellos que no cumplan con sus obligaciones parentales. Foto: REUTERS

Modificación del programa Tribuna Segura: las herramientas administrativas para que se cumpla con las obligaciones parentales

La modificación actualiza el artículo 2° de la Resolución 354/2017, que regula el funcionamiento del programa Tribuna Segura. En uno de los nuevos incisos incorporados se establece que podrá prohibirse el ingreso a quienes tengan una medida judicial o administrativa vinculada a incumplimientos de cuota alimentaria. Según explicaron desde el Ministerio de Seguridad, el objetivo es utilizar herramientas administrativas para incentivar el cumplimiento de las obligaciones parentales.

Hasta el momento, Tribuna Segura se enfocaba principalmente en personas con antecedentes de violencia en espectáculos deportivos, integrantes de barras bravas o individuos vinculados a delitos cometidos en el contexto futbolístico. Con esta ampliación, el Gobierno busca fortalecer el carácter preventivo del programa y sumar nuevos mecanismos de control.

La ministra Monteoliva señaló en redes sociales que la decisión fue producto de un trabajo coordinado entre el Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Más controles y reglas claras”, expresó la funcionaria al anunciar la medida que ya se aplicará en los próximos encuentros deportivos del calendario argentino.

Los violentos, fuera de los estadios

La resolución también ratificó y amplió las restricciones para personas involucradas en hechos violentos. El nuevo texto contempla la exclusión de individuos que hayan protagonizado agresiones contra personas, daños a bienes o alteraciones del orden público, tanto dentro como fuera de los estadios. Además, se aclaró que las sanciones podrán aplicarse independientemente de si los hechos ocurrieron de manera individual o grupal, en la vía pública o en espacios abiertos.

Otro de los puntos incorporados apunta a quienes cometan actos violentos durante los traslados hacia o desde los estadios. También podrán quedar impedidos de ingresar quienes utilicen servicios de transporte no habilitados o generen disturbios vinculados con espectáculos futbolísticos.

Los violentos no podrán ir más a las canchas.

Asimismo, la normativa incluye restricciones para personas imputadas, procesadas o condenadas por delitos contemplados en la Ley de Narcotráfico N° 23.737, siempre que los hechos estén relacionados con el ámbito futbolístico.

Desde la cartera de Seguridad, destacaron que la medida se alinea con políticas similares ya implementadas en algunas provincias, como Salta, donde existen mecanismos que limitan el acceso a eventos deportivos para deudores alimentarios. Con la entrada en vigencia inmediata de la resolución, el Gobierno busca reforzar la seguridad en los estadios y promover el cumplimiento de responsabilidades familiares mediante sanciones administrativas.