Feria de Mataderos Foto: Instagram @descubrir_ba

A medida que se acerca el cierre de mayo, vuelve una pregunta clásica: ¿hay otro feriado para cortar la rutina y armar un descanso largo? En 2026, la respuesta tiene un matiz importante: el viernes 29 de mayo no será feriado nacional en toda la Argentina, pero sí habrá una jornada no laborable a nivel local que impactará en parte de la provincia de Buenos Aires.

La confusión aparece porque mayo ya trae dos fechas fuertes en el calendario nacional, el 1° de mayo (Día del Trabajador) y el 25 de mayo (Revolución de Mayo), y, además, algunos municipios suelen sumar asuetos por aniversarios fundacionales o celebraciones patronales.

Quiénes descansan el 29 de mayo de 2026

Según lo informado, el feriado del 29 de mayo de 2026 alcanza a dos localidades bonaerenses: Comandante Nicanor Otamendi y Villalonga. En esos lugares, la medida impacta en la actividad cotidiana, especialmente en ámbitos como escuelas, administración pública y servicios locales, con el típico esquema que rige cuando hay asueto municipal.

Calendario. Foto: Wikimedia Commons

En otras palabras: si vivís, trabajás o estudiás en esas localidades, es muy probable que la jornada se organice como día de descanso, aunque siempre conviene chequear el alcance concreto en tu lugar de trabajo (sobre todo en sector privado) y con los comunicados locales.

Por qué será feriado: el motivo detrás del asueto

El feriado local se vincula a conmemoraciones propias de cada comunidad, ya que estas fechas suelen declararse no laborables por aniversarios fundacionales y celebraciones institucionales. Eso explica por qué no aparece dentro del calendario nacional de feriados y por qué el descanso aplica solo en esos distritos.

Este tipo de feriados locales, además, suele generar un efecto inmediato: muchas personas aprovechan para reordenar agenda, hacer trámites otro día o planificar una escapada corta, sobre todo si el asueto cae pegado al fin de semana.

¿Se arma fin de semana largo?

Para quienes están alcanzados por el asueto, el 29 de mayo puede funcionar como disparador de un descanso extendido, dependiendo de cómo se combine con la jornada previa o posterior y de las condiciones laborales de cada persona. En estos casos, el “finde largo” no siempre es automático para todos: varía según el empleador, el rubro y la organización local.

Lo clave es entender la diferencia: una cosa son los feriados nacionales (que aplican en todo el país) y otra son los asuetos municipales o feriados locales, que se definen por celebraciones regionales y tienen impacto acotado.

Calendario nacional: qué dice la agenda oficial de 2026

En el calendario oficial de feriados nacionales 2026 figuran, para mayo, el 1° de mayo y el 25 de mayo como feriados inamovibles. El 29 de mayo no aparece como feriado nacional, lo que confirma que se trata de una fecha con alcance local.

Además, el cronograma nacional incluye distintas categorías (inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos/religiosos), y está publicado por el Estado para consulta pública.

Qué conviene mirar si vivís en la zona

Si estás en Comandante Nicanor Otamendi o Villalonga lo más práctico es revisar tres puntos: