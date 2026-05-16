La ciudad con mejor calidad de vida no es CABA Foto: Municipio Bahia Blanca

Un nuevo ranking puso sobre la mesa una pregunta que siempre genera debate: ¿cuál es la ciudad con mejor calidad de vida en Argentina? La sorpresa es que el primer puesto no quedó en las grandes candidatas habituales. En la primera edición del Índice de Ciudades Argentinas (mayo 2026), la ciudad que encabezó el listado fue Bahía Blanca, con 68 puntos sobre 100, el puntaje más alto de toda la medición.

Qué es el Índice de Ciudades Argentinas y cómo se mide

El estudio fue elaborado por Enclave como una herramienta de diagnóstico para comparar 43 ciudades del país a partir de 17 indicadores agrupados en tres dimensiones: desempeño económico, cohesión social y calidad del hábitat urbano. También se apoya en 26 ítems y 170 fuentes (públicas y privadas) para construir el puntaje final.

Un dato clave del informe no es solo quién ganó, sino el “techo” que muestra el ranking: ninguna ciudad superó los 70 puntos. En otras palabras, incluso la mejor posicionada deja ver que todavía hay desafíos estructurales por resolver en las ciudades argentinas.

Bahía Blanca, vista panorámica Foto: Wikipedia

Por qué Bahía Blanca quedó primera

Según el reporte, Bahía Blanca combinó fortalezas en variables que suelen mover la aguja de la calidad de vida cotidiana:

Seguridad: aparece entre las ciudades con puntaje máximo en este indicador.

Cohesión social: se destaca por acceso universal al agua potable y bajos niveles de informalidad urbana .

Conectividad física: su red vial y conexión regional le dan un desempeño “sobresaliente” dentro del índice.

Hábitat urbano: el informe remarca que logra combinar oferta urbana con costos razonables, un equilibrio que no siempre se sostiene en ciudades grandes.

Además, el estudio subraya un detalle llamativo: Bahía Blanca es la única ciudad no capital de provincia dentro del top 5.

El top 10: qué ciudades completan el podio ampliado

El ranking general ubicó en los primeros diez lugares a estas ciudades: Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Río Cuarto, CABA, Santa Rosa, Rosario, Rafaela, Santa Fe y Godoy Cruz.

Y aparece un patrón territorial fuerte: el top 10 pertenece sin excepción al llamado corredor/cinturón central del país. En el extremo opuesto, el informe marca que una parte importante de las ciudades con peores desempeños se concentra en el Norte Grande, lo que reabre el debate sobre asimetrías históricas de inversión e infraestructura.

¿Más riqueza significa mejor vida? El hallazgo que cambia la lectura

Uno de los puntos más interesantes del índice es la disociación entre dinamismo económico y bienestar social. En el perfil económico, por ejemplo, el liderazgo lo tiene Neuquén (31 puntos), seguida por Rosario, Rafaela, Santa Fe y Mendoza.

El Palacio Municipal Foto: Wikipedia

Pero en el perfil social aparecen otras protagonistas: el informe ubica arriba a Bahía Blanca y Ushuaia, junto con Río Gallegos, Tandil y Trelew. Es decir: crecer económicamente no garantiza mejores condiciones sociales o urbanas en automático.

Seguridad, escala urbana y un dato que se repite

En seguridad, el índice identifica solo cuatro ciudades con puntaje máximo: Bahía Blanca, Santa Rosa, Ushuaia y Goya. Un detalle que sugiere el informe es que comparten un rango de población aproximado de 100.000 a 250.000 habitantes, una escala que podría facilitar la gestión de políticas urbanas y prevención del delito.

Lo que deja este ranking

El Índice de Ciudades Argentinas busca funcionar como una “brújula” para que gobiernos locales y actores privados identifiquen déficits medibles: conectividad, acceso a servicios, informalidad, seguridad, vivienda y transparencia, entre otros. Y al ser un instrumento pensado con actualización periódica, permite comparar evolución y no solo una foto estática.