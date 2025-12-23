Un pitbull atacó a un nene en plena calle y causó desesperación

Un pitbull que paseaba junto a su dueño con una correa mordió a un nene y no podían lograr que lo suelte.

Pitbull, perro. Foto: NA

En las últimas horas, trascendió un impactante video en las redes sociales de un pitbull que atacó a un nene en plena calle y causó desesperación entre las personas presentes. La madre pidió que llamen a la Policía, mientras el dueño del perro y el animal se sentaron a unos pocos metros tras el incidente.

El hecho ocurrió en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y la gente que se encontraba en el lugar asistió a la madre y al niño tomando al perro por la fuerza para que lo suelte. Todo fue alivio cuando finalmente ocurrió.