El tren Mitre no funcionará por casi 50 días: qué ramal se verá afectado y por qué

El servicio quedará interrumpido durante dos fechas clave del verano con el fin de mejorar la seguridad y la regularidad del ramal. Todos los detalles.

Arreglos en el ramal Tigre de la línea Mitre. Foto: Google Maps.

El servicio del ramal Tigre de la línea Mitre permanecerá interrumpido durante 49 días para la ejecución de una nueva etapa de obras de renovación de vías que llevará adelante la empresa Trenes Argentinos Infraestructura.

La medida entrará en vigencia a partir de este 10 de enero y estará vigente hasta el 28 de febrero, con el fin de mejorar de manera integral la seguridad y regularidad del servicio. Según se informa, el 1° de marzo el tren volverá a estar operativo con normalidad entre Retiro y Tigre.

Arreglos en el Tren Mitre. Foto: X @InfoTrenMitre

Los arreglos que se realizarán en el ramal Tigre de la línea Mitre

Desde la empresa comunicaron que la decisión responde a criterios operativos y técnicos. La interrupción total del servicio permitirá que los arreglos se hagan en sectores con accesos complejos, donde es imposible trabajar únicamente durante la noche o los fines de semana sin afectar la seguridad.

Además, se eligió realizar el corte del servicio en verano debido a que la cantidad de pasajeros es menor, con un caudal 25% menor al que habitualmente viaja el resto del año.

Se renovarán 7.700 metros de vías entre el bajo nivel Crisólogo Larralde y el paso a nivel Laprida, además de intervenirse el sector de la estación Vicente López. También se estarán realizando trabajos en los puentes de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego, en la Ciudad de Buenos Aires, y en distintos tramos comprendidos entre los pasos bajo nivel Martín Rodríguez y Chacabuco, en la zona norte del conurbano.

Estas obras se llevan a cabo en el marco de la Emergencia Ferroviaria declarada por el Gobierno nacional. Desde Trenes Argentinos informaron que los rieles y durmientes del ramal Tigre superan los 40 años de antigüedad y que hay más de 40 sectores con velocidad precautoria, lo que hace que haya demoras frecuentes y cancelaciones.

Por casi 50 días estará cerrado el ramal Tigre del Tren Mitre. Foto: argentina.gob.ar

Hasta la fecha, ya se renovaron 20 kilómetros de vías. En estos 49 días se prevé avanzar con los arreglos en casi la mitad de esa cifra, algo que superaría ampliamente lo realizado en los últimos 10 meses a través de trabajos nocturnos y cortes parciales.

En el plan integral se contempla la renovación de 40 kilómetros de vías, el recambio de 47 kilómetros de tercer riel, mejoras en pasos a nivel, puentes y estaciones, con el objetivo de modernizar por completo uno de los ramales más utilizados del área metropolitana.