Viajar al Delta del Tigre por menos de $400: la escapada económica en tren a pocos minutos de CABA

El servicio del Tren de la Costa es muy utilizado en el norte del Conurbano bonaerense. Uno de los destinos más elegidos es el centro de Tigre, que reúne distintas atracciones turísticas.

Delta, Tigre. Foto: Instagram @snap_seize_repeat

Los trenes son una gran alternativa para viajar en el día a día e incluso hasta para pasear. La red de líneas que funcionan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) otorga la chance de trasladarse por un bajo monto, incluso a sitios turísticos como el Delta del Río Paraná.

El medio para llegar a este punto, que se encuentra a muy pocos minutos de Ciudad de Buenos Aires, es el Tren de la Costa. Por menos de $400, se puede disfrutar de un entorno natural, además de una variada oferta gastronómica y un paseo de compras como el Puerto de Frutos.

Tren de la Costa. Foto: Todo Provincial.

Tren de la Costa: los detalles del recorrido para llegar al Delta

Con un recorrido de 15,5 kilómetros, sus cabeceras conectan Vicente López (Maipú) y Tigre (Delta), en la zona norte del Conurbano bonaerense. Además, dentro de sus 11 estaciones pasa por los municipios de San Isidro y San Fernando.

Todas las estaciones son: Maipú, Borges, Libertador, Anchorena, Barrancas, San Isidro R, Punta Chica, Marina Nueva, San Fernando R, Canal y Delta.

El recorrido del Tren de la Costa. Foto: Trenes Argentinos

Durante diciembre 2025, el servicio funciona desde alrededor de las 6 y hasta pasadas las 23 los lunes a viernes. En lo que tiene que ver con sábados, domingos y feriados, inicia después de las 7 y finaliza cerca de las 22.

Llegar al Delta: los precios del Tren de la Costa

Con respecto a los precios para viajar, los boletos revelan que es muy económico poder pasear por el Delta del Tigre. Iniciando el recorrido en la estación Maipú, llegar a la otra cabecera cuesta solo $360, abonando con SUBE.

Los precios

1ra. Sección : $280 ($900 sin SUBE)

2da. Sección: $360 ($900 sin SUBE)

En azul claro la sección 1 y en azul oscuro la sección 2. Foto: Trenes Argentinos

En caso de que el destino elegido sea el Delta del Tigre, la estación final deja a solo dos cuadras. Allí, se pueden disfrutar también del Puerto de Frutos, un gran centro comercial a cielo abierto.

Si bien hay muchos locales vinculados a la decoración, también hay distintas opciones para comer y hasta realizar actividades. Una de las más elegidas es el viaje en barco catamarán, que lleva a recorrer distintas zonas del Delta, alrededor de las islas que se ubican en ambos extremos del río Paraná.

Incluso otros servicios permiten dirigirse a alguna de estas islas, en la lancha de pasajeros, donde se puede pasar el día, el fin de semana o realizar otras actividades allí, dependiendo de cada lugar.