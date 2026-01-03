Uno por uno, todos los descuentos para jubilados y pensionados en supermercados y farmacias para enero 2026

Jubilados y pensionados pueden acceder a importantes descuentos en supermercados de todo el país gracias a los Beneficios ANSES y a promociones bancarias que permiten ahorrar en alimentos, limpieza y productos esenciales, combinando reintegros, rebajas en caja y beneficios extra según la entidad donde se cobran los haberes.

Descuentos para jubilados en supermercados para enero 2026. Foto: REUTERS

En enero de 2026 continúan vigentes múltiples descuentos para jubilados y pensionados en supermercados, una ayuda clave para aliviar el gasto mensual en alimentos, limpieza y productos de primera necesidad. A los beneficios propios de cada cadena se suma el esquema oficial de Beneficios ANSES, junto con promociones especiales de distintos bancos para quienes cobran sus haberes en esas entidades.

Descuentos de ANSES

El programa Beneficios ANSES permite acceder a descuentos y reintegros pagando con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión.

ANSES ofrece interesantes descuentos para jubilados. Foto: anses

Según el comercio, el ahorro se aplica en el momento de la compra o se acredita luego como reintegro en la cuenta bancaria. El sistema alcanza a miles de comercios en todo el país, incluidos supermercados, farmacias y negocios de cercanía.

Descuentos en supermercados durante enero 2026

Coto mantiene un 10% de descuento de lunes a jueves para jubilados y pensionados en compras presenciales. El beneficio está sujeto a condiciones y exclusiones por rubro.

Quienes cobran en Banco Nación pueden sumar un 5% adicional pagando con BNA+ MODO, dentro del tope mensual.

En Carrefour, los mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES acceden a un 10% de descuento de lunes a viernes mediante el programa Mi Carrefour. Incluye alimentos, limpieza y perfumería, con exclusiones. También aplica el reintegro adicional del Banco Nación con BNA+ MODO.

Las cadenas del Grupo Cencosud (Jumbo, Disco y Vea) participan tanto del esquema de Beneficios ANSES como de los reintegros bancarios. En particular, quienes cobran en Banco Nación acceden al 5% adicional pagando con BNA+ MODO, con tope mensual.

Descuentos en supermercados para jubilados. Foto: Grok.

En Día, durante enero rige un 10% de descuento con tope por operación, que suele aplicarse directamente en caja. El tope puede variar según la sucursal. También es acumulable con el reintegro del Banco Nación para quienes cobran allí.

Chango Más ofrece un 10% de descuento en compras presenciales para jubilados y pensionados que paguen con tarjeta de débito ANSES. El beneficio se aplica en línea de caja y puede combinarse con el 5% adicional del Banco Nación usando BNA+ MODO.

Beneficios según el banco donde se cobran los haberes

Los jubilados que cobran en Banco Supervielle acceden a promociones destacadas. Los martes hay 20% de descuento en supermercados como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más (con topes diferenciados según débito o QR) y 25% sin tope en Coto. En farmacias, el martes rige un 50% de descuento, con topes acumulables. También hay beneficios para compras online y planes de cuotas sin interés.

En Banco Galicia, los jubilados y pensionados tienen descuentos de hasta 25% en supermercados y farmacias, con topes mensuales y 3 cuotas sin interés. Además, quienes cuentan con una cuenta remunerada FIMA obtienen intereses diarios sobre el saldo acreditado.

Según el banco, también se pueden sumar descuentos y facilidades de pago. Foto: NA

Por su parte, el Banco Nación ofrece un reintegro exclusivo del 5%, con tope mensual de $20.000, en supermercados adheridos como Carrefour, Coto, Chango Más, Jumbo, Disco y Vea pagando con BNA+ MODO. También remunera el saldo en cuenta con una TNA del 32% hasta $500.000.

Conocer y combinar estos beneficios permite maximizar el ahorro durante enero de 2026 y hacer rendir mejor los ingresos previsionales.