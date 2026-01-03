Jubilados y pensionados de la ANSES: el beneficio extra que se suma al aumento y el bono mensual para enero de 2026

El programa permite acceder a importantes descuentos en compras de rubros esenciales, como por ejemplo, alimentos, artículos de limpieza y farmacia, entre otros. El mismo no requiere trámites, inscripciones ni gestiones especiales. Enterate cómo usarlo y dónde.

Jubilados y pensionados de la ANSES. Foto: Freepik

Los jubilados y pensionados de la ANSES ya se preparan para el primer cobro del año. En enero de 2026, los haberes llegarán con un aumento por la fórmula de movilidad y se mantendrá el bono mensual. Además, se suma un beneficio extra pensado para ayudar a cubrir los gastos diarios.

La ANSES confirmó que en el primer mes seguirá vigente “Beneficios ANSES”, el programa que permite acceder a importantes descuentos en compras de rubros esenciales, como por ejemplo, alimentos, artículos de limpieza y farmacia, entre otros.

El programa "Beneficios ANSES" ofrece grandes descuentos en farmacias para jubilados y pensionados. Foto: NA (Marcelo Capece)

El beneficio no requiere trámites, inscripciones ni gestiones especiales, ya que se aplica de manera automática al momento de pagar y puede marcar una diferencia concreta en el día a día, especialmente para quienes perciben los haberes más bajos del sistema previsional.

Para acceder al beneficio, los jubilados y pensionados solo deben pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria donde cobran su haber mensual. Además, ANSES pone a disposición un buscador online en su página oficial, donde se puede consultar el listado completo de comercios adheridos y filtrar por provincia.

Otro punto clave es que estos descuentos pueden combinarse con promociones bancarias. Por ejemplo, el Banco Nación ofrece un reintegro del 5% mensual, con un tope de $20.000, en compras hechas con código QR. Por su parte, Banco Galicia brinda un 25% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés en supermercados, ópticas y farmacias, con topes de $20.000 y $12.000.

Los supermercados adheridos al programa “Beneficios ANSES”

El programa "Beneficios ANSES" pueden combinarse en supermercados con promociones bancarias. Foto: NA (Marcelo Capece)

Disco : 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

Jumbo : 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

Vea : 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

Coto : 10% en todos los rubros, sin tope.

La Anónima : 10% en todos los rubros, sin tope.

Josimar : 15% en todos los rubros, sin tope.

Carrefour : 10% en todos los rubros, con tope de $35.000.

Día: 10% en todos los rubros, con tope de $2.000 por transacción y acumulable con otras promociones.

¿Cuánto cobra un jubilado en enero de 2026?

Con el aumento del 2,47% y la continuidad del bono de $70.000, los haberes serán los siguientes: