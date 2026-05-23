Pesca en Laguna Gómez Foto: Instagram @junin24oficial

Bajar un cambio, mate en la costa y una caña compartida: si estás buscando una laguna bonaerense donde los abuelos puedan enseñar a pescar a sus nietos (sin ir a Chascomús, Lobos, Monte o San Vicente), hay un nombre que viene ganando cada vez más fanáticos por un motivo simple: es un plan familiar, accesible y con infraestructura real. Hablamos del Parque Natural Laguna de Gómez (Junín), un clásico que para la temporada 2025‑2026 mantuvo un “descuento” clave: ingreso sin costo.

Por qué la Laguna de Gómez es ideal para “abuelos + nietos”

No es solo un espejo de agua: el Parque Natural tiene más de 120 hectáreas arboladas, espacios de fogones, sectores recreativos y servicios pensados para pasar el día completo o quedarse a dormir. Además, el turismo local detalla zonas habilitadas para pesca de costa (muy útil cuando vas con chicos) y recuerda que la pesca está permitida tanto desde la orilla como embarcado, con sectores delimitados.

Laguna de Gómez, Junin. Foto: junin.tur.ar

Y lo que a muchos les importa: es un destino reconocido por la pesca deportiva del pejerrey, con controles y políticas de cuidado del recurso para sostener el pique.

Ubicación y por qué es una escapada cómoda

La Laguna de Gómez está en el partido de Junín, a pocos kilómetros de la ciudad: distintas guías y notas la ubican aproximadamente entre 10 y 12 km del centro, con accesos por rutas de la zona (por ejemplo, Ruta 7 para llegar a Junín). Esa cercanía te da una ventaja enorme con niños: si el clima cambia o los chicos se cansan, tenés ciudad cerca para resolver lo básico sin que el paseo se vuelva una odisea.

Precios 2026: cuánto cuesta pasar el día o dormir

Acá viene lo que más levanta el CTR cuando está bien explicado: cuánto sale.

1) “Descuento” principal: entrada al parque GRATIS

El Municipio de Junín confirmó que para la temporada 2025‑2026 se sostiene la gratuidad de acceso al Parque Natural Laguna de Gómez. Esto, en la práctica, es un ahorro grande para familias (más todavía si van abuelos, hijos y nietos).

2) Camping Chapay (dentro del Parque): tarifas publicadas para verano

Según un relevamiento de temporada, para pernoctar (estadía de 10 a 10 hs del día siguiente) se informó:

Adultos: $8.000 por día

Menores de 10 años: $4.000 por día

Sin costo adicional por carpa ni por vehículo

Para pasar el día:

Adultos: $5.000

Menores: $2.500

Casilla o motorhome: pago único de $8.500 (más el valor por persona por día).

Dormis (opción intermedia): se publicaron valores de $55.000 (capacidad para 4, con aire, camas, mesa y sillas; se lleva ropa de cama).

Nota útil para SEO: estos montos fueron informados para temporada alta (verano 2026). Como en Argentina los precios pueden moverse, conviene aclarar “sujetos a actualización”.

Laguna de Gómez, Junin. Foto: junin.tur.ar

3) Casas en la zona: estimativos de alquiler

Para quien quiere comodidad “modo abuelos”, se reportaron valores diarios estimados entre $50.000 y $70.000, y alquileres mensuales (30 días) entre $1.200.000 y $1.800.000 según capacidad y ubicación.

Descuentos que realmente importan cuando vas con abuelos

Licencia de pesca: jubilados sin cargo

La Provincia de Buenos Aires indica que los jubilados pueden obtener la licencia de pesca deportiva sin costo (presentando credencial) y que incluso no tiene cargo ni caducidad bajo el marco normativo citado en el propio sitio provincial. También es gratuita para menores de 14 años (aunque deben tramitarla).

Si NO sos jubilado: costos 2026 (referencia de temporada)

Para 2026 se difundieron valores de licencias anuales como No federada $5.005 y Federada $2.502,50, además de Turística (20 días) $1.815. El trámite se gestiona online desde portales oficiales de PBA.

Mini guía para que el abuelo enseñe a pescar

Elegí costa “amigable” : buscá sectores habilitados y con espacio para sentarse, especialmente si hay chicos.

Plan corto gana : con nietos, una sesión de 60–90 minutos suele rendir más que “todo el día” con frustración. (Consejo práctico basado en experiencia de uso familiar; no requiere dato externo).

Regla de oro: explicá “cuidar la laguna” (tallas mínimas, cupos, no dejar líneas ni basura). En Junín se reforzaron controles y educación ambiental para pesca responsable.

Qué llevar”

Licencias impresas o en el celu + DNI

Repelente, gorra, protector solar, agua

Silla plegable para abuelos, botiquín básico

Conservadora (si vas por el día)

Bolsas para residuos (clave en espacios naturales)

Datos rápidos para tu visita a la Laguna de Gómez

¿Se paga entrada a la Laguna de Gómez?Para temporada 2025‑2026 se anunció acceso gratuito al parque.

¿Los jubilados pagan licencia de pesca?No: la Provincia informa que pueden tramitar licencia sin cargo con credencial.

¿Cuánto cuesta acampar con chicos?En Camping Chapay se publicaron $8.000 adultos y $4.000 menores (pernocte), y pases diarios desde $5.000 / $2.500.