Un truco de limpieza efectivo y poco utilizado: el efecto que produce poner una hoja de laurel en la aspiradora

Con unos simples pasos, se puede mejorar la técnica de aspirado y darle un plus para que la limpieza se sienta más fresca.

Para qué sirve poner una hoja de laurel en la aspiradora. Foto: Unsplash.

El laurel es una planta muy ligada a la cocina y al bienestar, pero también puede convertirse en un gran aliado para mantener el hogar fresco.

Uno de los usos más curiosos y efectivos es colocar hojas de laurel dentro de la aspiradora, un truco sencillo que mejora el aroma de los ambientes mientras se limpia el hogar.

Incluso en casas ordenadas, al pasar la aspiradora suelen aparecer olores poco agradables, especialmente cuando la bolsa o el filtro acumulan suciedad. En esos casos, el laurel actúa como un desodorizante natural, sin necesidad de recurrir a químicos ni fragancias artificiales.

Uno de los usos más curiosos y efectivos es colocar hojas de laurel dentro de la aspiradora.

Para qué sirve poner laurel en la aspiradora

Al introducir hojas de laurel en el interior del electrodoméstico, el aire que expulsa se impregna de su aroma característico. Esto permite:

Neutralizar los olores desagradables que se liberan al aspirar

Dejar un perfume suave y natural en cada ambiente

Reducir el uso de aromatizantes sintéticos

El calor del motor y la circulación del aire activan los aceites esenciales del laurel, logrando que su fragancia se distribuya de manera uniforme por toda la casa.

Cómo usar este truco paso a paso

Para obtener mejores resultados, conviene seguir estas recomendaciones:

Asegurarse de que la bolsa y el filtro estén limpios y completamente secos Trocear entre cinco y seis hojas de laurel secas Colocarlas dentro de la bolsa o el depósito, según el tipo de aspiradora Utilizar el aparato de forma habitual

Con cada limpieza, el aroma se libera de forma gradual y constante.

El laurel es conocido por su efecto repelente.

Otros usos del laurel en el hogar

Además de perfumar, el laurel es conocido por su efecto repelente. Colocar hojas secas en cajones, placares o alacenas ayuda a mantener alejados insectos como polillas, sin productos químicos.

Por otra parte, en muchas culturas se le atribuyen propiedades simbólicas vinculadas a la protección y la limpieza energética del hogar, aunque en este caso su función principal es práctica y funcional.