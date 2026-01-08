Mataron y faenaron un guanaco en el Parque Nacional Nahuel Huapi: la millonaria multa que deberán pagar

See trata de tres hombres que fueron imputados por el delito de caza furtiva. La suma a pagar para evitar el juicio.

Caza de un guanaco en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Foto: NA

Tres hombres deberán abonar 6 millones de pesos por haber matado y faenado a un guanaco dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Lo determinó el juez de Garantías de Zapala, Ezequiel Andreani, al afirmar las condiciones que tendrán los tres hombres para evitar un juicio oral.

Los tres señalados fueron imputados por el delito de caza furtiva de fauna silvestre dentro del ambiente natural, por lo que se comprometieron a donar, cada uno, la suma de dos millones de pesos.

Guanacos en la Patagonia. Foto: Unsplash

El dinero será abonado a la Fundación Civil Ñacurutú - Red de rescate y atención de fauna silvestre de la zona de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y áreas aledañas-.

No obstante, deberán realizar el curso de concientización sobre caza ilegal de fauna que lleva como enfoque zoología y es dictado por el Instituto Edutin Academy, con una duración de seis meses y certificación final.

Asimismo, se estableció la inhabilitación especial voluntaria por el término de un año para la adquisición y uso de cualquier tipo de armas de fuego, como así también la entrega de los correspondientes permisos de caza.