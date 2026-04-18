Transporte público Foto: Foto generada con IA Canal 26

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires volvió a ser noticia en abril de 2026, no solo por los aumentos en las tarifas, sino también por el fuerte impacto económico que enfrentan quienes viajan sin cumplir con una condición clave: tener la tarjeta SUBE registrada. En particular, los usuarios del sistema ferroviario deben prestar especial atención, ya que las multas por viajar sin pagar o con SUBE sin nominar pueden multiplicar el costo del boleto.

Qué pasa si viajás en tren sin la SUBE registrada

Trenes Argentinos reforzó los controles en las formaciones metropolitanas y mantiene vigente un régimen de sanciones que busca desalentar la evasión. Según la normativa actual, viajar sin haber abonado el pasaje o utilizar una SUBE no registrada puede derivar en una multa equivalente a diez veces el valor del boleto mínimo.

Con las tarifas actualizadas de abril, esto significa que la sanción ronda los $2.800, una cifra que supera ampliamente el valor de un viaje regular y que puede impactar de lleno en el bolsillo de los pasajeros frecuentes.

Por qué la SUBE registrada es clave para pagar menos

El sistema tarifario actual establece una diferencia marcada entre quienes tienen la SUBE nominada y quienes no. En trenes, colectivos y subtes, los usuarios con tarjeta registrada acceden a tarifas más bajas, mientras que quienes no completaron el trámite deben pagar valores considerablemente superiores.

Tarjeta SUBE Foto: Foto generada con IA

Este esquema no es casual. El objetivo es mejorar el control del sistema, reducir la evasión y asegurar que los subsidios lleguen a quienes corresponden. Por eso, además de pagar más por viaje, quienes no registran la SUBE quedan excluidos de otros beneficios.

Beneficios que se pierden si no registrás la SUBE

Más allá de evitar multas, tener la SUBE registrada permite acceder a ventajas concretas:

Descuentos automáticos por uso frecuente , que pueden alcanzar

Recupero del saldo en caso de pérdida o robo de la tarjeta.

Acceso pleno a tarifas sociales, en caso de corresponder.

Quienes utilizan tarjetas sin registrar no solo pagan más por cada trayecto, sino que también quedan fuera de este esquema de beneficios, lo que encarece aún más el costo de moverse todos los días.

Cómo son los controles y cuándo se aplica la multa

Los controles pueden realizarse durante el viaje o al descender de la formación. Si el personal detecta que el pasajero no pagó el boleto o utiliza una SUBE sin registrar, puede labrarse el acta correspondiente y aplicar la multa vigente.

En algunos casos, también se exige el pago inmediato del pasaje con recargo, dependiendo de la situación y el tipo de infracción detectada.

Cómo registrar la SUBE: paso a paso y sin costo

Registrar la tarjeta SUBE es gratuito y simple. Puede hacerse de dos maneras:

Online , a través del sitio oficial del sistema SUBE, ingresando el número de tarjeta y los datos personales (DNI y mail).

De forma presencial, en centros de atención habilitados o puntos SUBE.

El trámite se completa en pocos minutos y evita pagar tarifas más altas o enfrentar multas innecesarias.

Tarjeta SUBE Foto: Foto generada con IA Canal 26

Un contexto de tarifas en suba

El refuerzo de controles llega en un momento sensible: el transporte público viene acumulando aumentos desde principios de año, lo que volvió aún más relevante aprovechar cada descuento disponible.

En este escenario, viajar con la SUBE registrada dejó de ser un detalle administrativo para convertirse en una condición imprescindible para pagar menos y evitar sanciones.