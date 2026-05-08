Federico Valverde y Aurelien Tchouameni. Foto: X

El Real Madrid anunció que impuso una sanción económica de 500 mil euros a Federico Valverde y a Aurelien Tchouameni por el enfrentamiento que tuvieron en el vestuario de la ciudad deportiva de Valdebebas.

El club blanco indica que concluye de esta manera “los procedimientos internos correspondientes”.

Según explicó la entidad en un comunicado, “tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario” a ambos jugadores estos comparecieron este viernes ante el instructor del expediente y en su comparecencia “han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos”.

“Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna”, señaló.

El Real Madrid resolvió “ante tales circunstancias imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes”.

El caso que revolucionó el fútbol español

Valverde y Tchouaméni se cruzaron tras un cruce de partido en el entrenamiento del miércoles, que provocó una discusión y el jueves mantuvieron otra durante la que el uruguayo se resbaló y se golpeó con una mesa central del vestuario de la Ciudad Deportiva Real Madrid.

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, Foto: REUTERS

El futbolista acudió al hospital, como parte del protocolo por este tipo de situaciones, al estar conmocionado y haber tenido que recibir puntos en la cabeza. Tras esto, regresó a su domicilio.

El parte médico merengue indicó que el Halcón sufrió un traumatismo cranoencefálico: “Se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”, completaron.

Con la mira en El Clásico

El plantel del Real Madrid realizó este viernes el penúltimo entrenamiento antes del clásico del domingo en Barcelona, al que no acudió Federico Valverde debido al traumatismo craneoencefálico que le hará permanecer en reposo entre 10 y 14 días.

Llegada de Tchouaméni al entrenamiento del Real Madrid. Foto: EFE

Sí lo hizo Tchouaméni, a pesar del expediente abierto, y también Kylian Mbappé, quien en el la jornada del jueves superó las pruebas médicas para aumentar la intensidad de los entrenamientos tras el proceso de recuperación de una molestia muscular en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

En medio de la polémica del vestuario, los hinchas del Real Madrid se mostraron molestos por las sonrisas del delantero francés al dejar el predio merengue.

Llegada de Mbappé al entrenamiento del Real Madrid. Foto: Captura de video.

Esta actitud se suma la polémica que se generó en la semana previa a El Clásico por su viaje a Cerdeña junto a su pareja, Esther Expósito. Días de descanso lejos de Madrid que provocaron las críticas por su conducta en una temporada sin títulos para el club más grande del mundo.